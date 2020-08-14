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Факты / Мир

Должен уплатить штраф: в МИД анонсировали освобождение одного из украинцев, задержанных в Беларуси

Украина и Беларусь договорились об освобождении одного из задержанных во время протестов в Беларуси украинца. Только перед этим он должен заплатить штраф.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

— На сегодня мы достигли предварительной договоренности, что один из задержанных заплатит штраф и сможет таким образом снять свои вопросы с белорусскими властями, после чего при содействии нашего дипломатического учреждения будут приняты меры по как можно быстрому транзиту в Украину.

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Евгений Енин отказался называть фамилию украинца, которому удастся вернуться домой. Кроме того, он объяснил, что очень сложно устанавливать местонахождение задержанных и сложно получить возможность для посещения граждан.

Но заверил, что всем нашим гражданам будут оказывать правовую помощь.

Во время протестов в Беларуси 2020 задержали трех граждан Украины: Константина Реуцкого, Евгения Васильева и Оксану Алешину. Из-за напряженной ситуации в стране МИД призвал украинцев не ездить в Беларусь.

Протесты в Беларуси продолжаются от 9 августа. На улицы выходят сотни людей, которые недовольны результатами выборов в Беларуси 2020, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко.

Факты ICTV следят, как проходят протесты в Беларуси онлайн. Последние новости вы можете прочитать в нашей текстовой трансляции.

Источник: Общественное радио

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