Протесты в Беларуси 13 августа 2020: эйфория белорусов

В Беларуси пятая ночь протестов прошла спокойно. 13 августа к протестам присоединились крупные промышленные предприятия, что заставило власти начать говорить с митингующими. Из следственных изоляторов начали отпускать задержанных.
Милиция вечером 13 августа не разгоняла силой и не задерживала участников. Белорусские СМИ отмечают, что силовики получили приказ не применять силу против демонстрантов.
Читайте: Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Как прошла ночь в Беларуси
Протесты распространились даже на маленькие райцентры и села. Милиция не совершала провокации против людей. Самый массовый митинг, кроме Минска, прошел в Жодино. Там вечером на центральной площади собралось несколько тысяч человек.
На улицы городов вышли женщины в белых одеждах в знак протеста против насилия силовиков. Устраивали живые цепи единства.
Демарш части силовиков в Беларуси
Часть правоохранителей Беларуси начали массово выбрасывать свою форму и писать заявления на увольнение в знак солидарности с демонстрантами.
Ситуация заставила сделать заявление министра внутренних дел Юрия Караева. Он взял на себя ответственность за разгоны демонстраций и извинился за ”травмы случайных людей на протестах, которые попали под раздачу”.
Караев приказал не трогать журналистов, однако если они не становятся между демонстрантами и силовиками.
Лукашенко дал команду разобраться
Александр Лукашенко, устами своего руководителя администрации, заявил о поручении разобраться со всеми фактами задержания во время протестов.
Все задержанные демонстранты были отпущены под обязательство неучастия в несанкционированных мероприятиях.
— Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться со всеми фактами задержаний, которые произошли в последние дни, — заявила Наталья Качанова.
Пытки в следственных изоляторах
В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускают задержанных на мирных митингах людей. Многих сразу забирают в больницу.
Люди рассказывают о жестоком обращении с ними силовиков и массовые побои. Также есть данные об отсутствии пищи и воды и ужасные условия содержания.
Активные протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда прошли выборы президента страны. На них, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.
Представитель оппозиции Светлана Тихановская получила почти 10% голосов, тогда как у Лукашенко — более 80%. Часть белорусов считают, что выборы сфальсифицированы.
Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси с 1994 года.