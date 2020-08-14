Протесты в Беларуси 13 августа 2020: эйфория белорусов

В Беларуси пятая ночь протестов прошла спокойно. 13 августа к протестам присоединились крупные промышленные предприятия, что заставило власти начать говорить с митингующими. Из следственных изоляторов начали отпускать задержанных.

Милиция вечером 13 августа не разгоняла силой и не задерживала участников. Белорусские СМИ отмечают, что силовики получили приказ не применять силу против демонстрантов.

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Как прошла ночь в Беларуси

Протесты распространились даже на маленькие райцентры и села. Милиция не совершала провокации против людей. Самый массовый митинг, кроме Минска, прошел в Жодино. Там вечером на центральной площади собралось несколько тысяч человек.

На улицы городов вышли женщины в белых одеждах в знак протеста против насилия силовиков. Устраивали живые цепи единства.























Протесты в Беларуси 13 августа: пытки задержанных в СИЗО и заявление Лукашенко / 6 фотографий

Демарш части силовиков в Беларуси

Часть правоохранителей Беларуси начали массово выбрасывать свою форму и писать заявления на увольнение в знак солидарности с демонстрантами.

Ситуация заставила сделать заявление министра внутренних дел Юрия Караева. Он взял на себя ответственность за разгоны демонстраций и извинился за ”травмы случайных людей на протестах, которые попали под раздачу”.

Караев приказал не трогать журналистов, однако если они не становятся между демонстрантами и силовиками.

Лукашенко дал команду разобраться

Александр Лукашенко, устами своего руководителя администрации, заявил о поручении разобраться со всеми фактами задержания во время протестов.

Все задержанные демонстранты были отпущены под обязательство неучастия в несанкционированных мероприятиях.

— Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться со всеми фактами задержаний, которые произошли в последние дни, — заявила Наталья Качанова.

Пытки в следственных изоляторах

В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускают задержанных на мирных митингах людей. Многих сразу забирают в больницу.

Люди рассказывают о жестоком обращении с ними силовиков и массовые побои. Также есть данные об отсутствии пищи и воды и ужасные условия содержания.

Активные протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда прошли выборы президента страны. На них, по данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Представитель оппозиции Светлана Тихановская получила почти 10% голосов, тогда как у Лукашенко — более 80%. Часть белорусов считают, что выборы сфальсифицированы.

Александр Лукашенко находится у власти в Беларуси с 1994 года.