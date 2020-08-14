Ночью 14 августа из СИЗО в Жодино и Минске начали выпускать задержанных во время протестов 9-12 августа.

По их словам, во время задержания их избивали и издевались.

Людей держали в холоде и голоде, а также отказывали в медицинской помощи.

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Одна из задержанных рассказала, что после освобождения ей не вернули вещи.

Вечером 13 августа издание Спутник опубликовало якобы слова заместителя министра внутренних дел Александра Барсукова о том, что до 6.00 14 августа все задержанные будут отпущены. Местные СМИ эту информацию не подтверждают.

Протесты в Беларуси

9 августа начались протесты в Беларуси. Новости о результатах выборов президента заставили тысячи белорусов выйти на улицы.

По результатам выборов действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08%, что свидетельствует о явных фальсификациях. Он находится у власти с 1994 года.

Люди требуют честных выборов и его отставки. С 9 по 13 августа в стране продолжаются задержания и избиения протестующих. СМИ сообщают, что задержанных уже более 7 тыс. человек.

Источники: Радио Свобода, Tut.by