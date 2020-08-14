Протесты в Беларуси длятся уже шестой день. За это время силовики, милиция и ОМОН задержали множество людей.

Более того, в попытках разогнать протестующих, их жестоко избивали. Некоторых забирали, некоторых оставляли просто на улице.

В ночь на 14 августа и днем людей начали выпускать из СИЗО и РУВД. Они рассказали журналистам, в каких условиях их держали, как издевались над ними и с какими травмами они оттуда вернулись.

Так, одна из задержанных женщин рассказала, что поехала медиком-добровольцем, что бы помочь протестующим, но по дороге ее остановил ОМОН.

Ее и еще около 50 других женщин отправили в камеру для прогулки заключенных на свежем воздухе.

— Избивали надзиратели зверски. Воды не давали 15 часов и никого ничего не волновало. Крови было море, — говорит потерпевшая.

В больницу скорой медицинской помощи в Минске поступали люди с различными травмами: от сильных синяков, до черепно-мозговой травмы и разрыва печени.

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Пациенты утверждают, что их избили сотрудники силовых ведомств. Кто-то из них до сих пор находится в реанимации.

А это несколько фото, собранных с соцсетей, как доказательство того, что все не проходит мирно.

Житель города Гродно рассказал, что когда его привезли в изолятор, там был молодой парень с проломленой головой. Он просил о медицинской помощи, но никто на эти просьбы внимания не обращал.

Медики возмущены, что к пациентам, которые пострадали от избиений в изоляторах, не приходят судебно-медицинские эксперты, чтобы задокументировать повреждения.

По данным Минздрава, в Беларуси в больницы госпитализировали 150 человек.

Почему возникли протесты

9 августа прошли выборы президента Беларуси, в которых победил действующий президент Александр Лукашенко. Он набрал 80% голосов, а его главный опонент Светлана Тихановская — 10%.

Однако многие граждане не согласны с такими результатами и считают голосование сфальсифицированным.

Сразу после закрытия участков и оглашения данных экзит-пола началась волна протестов в Беларуси.

Уже шестой день люди из разных городов выходят на улицы, что бы отстоять свое право голоса.

Фото: Tut.by