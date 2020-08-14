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Факты / Мир

Тихановская записала еще одно обращение: призвала белорусов продолжить акции

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская записала видеообращение. В нем призвала дальше проводить мирные акции протеста.

Она призвала власти Беларуси прекратить насилие и пойти на диалог.

— Защищать настоящие итоги выборов в Беларуси надо только ненасильственными мирными способами, — заявила она.

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Также она объявила сбор подписей тех, кто голосовал за нее на выборах 9 августа.

Тихановская призвала мэров городов в Беларуси 15-16 августа выступить инициаторами мирных акций.

Тихановская уехала из Беларуси

После начала протеста в Беларуси Светлана Тихановская была вынуждена уехать из Беларуси в Литву.

Министр иностранных дел страны Линас Линкявичус в своем Twitter заверил, что в Литве жизни Светланы ничего не угрожает.

Источник: Страна для жизни

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