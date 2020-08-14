Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал граждан страны не устраивать протесты, а ОМОН — не избивать людей, которые упали во время стычек.

Эти тезисы он озвучил во время заседания Совета безопасности 14 августа.

— Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют, как пушечное мясо, — обратился Лукашенко к жителями Беларуси.

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Силовиков же он призвал не избивать людей, однако только тех, кто упал или лежит на земле.

— Мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз, — добавил Лукашенко.

Ситуацию в Минске Лукашенко не считает катастрофической, а всего лишь перенапряженной. Он собирается наводить порядок в стране.

— Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, — уточнил президент Беларуси.

Протесты в Беларуси

С 9 августа, с дня проведения президентских выборов, в Беларуси начались протесты. Причиной стало очередное переизбрание Александра Лукашенко главой государства.

Граждане страны вышли на улицы, но там их встретили силовики ОМОН. Уже почти неделю протесты в Беларуси продолжаются. Несмотря на побои и массовые задержания, жители страны пока не собираются сдаваться.

В то же время лидеры демократических стран осудили разгон митингующих и применение силы ОМОН.

Источник: БелТА