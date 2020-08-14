В ночь на 14 августа из следственных изоляторов в Беларуси начали отпускать задержанных митингующих. Они рассказывают об адских пыток и ужасные условия в камерах. Отпускать людей начали после заявления главы МВД.

Белорусы организовали под СИЗО мини-лагеря, куда принимают людей, которые провели по две и более суток в переполненных камерах, пишет Tut.by.

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Николай, житель Минска

9 августа был задержан в центре города.

— Там были провокаторы, которые толкали толпу на щиты и водометы. Я оттолкнул одного алкаша, который хотел бросить бутылку. Меня схватили. А дальше: дубинки, палки, дубинки — и я уже в автозаке, — говорит он.

В следственном изоляторе Окрестино он попал в камеру, где было 24 человека. Затем его перевели туда, где было уже 46 задержанных, хотя камера на шесть мест. Но большинство задержанных ночевали в прогулочной зоне тюрьмы.

— На следующий день они в шутку говорят: кто хочет на улице прогуляться, подышать свежим воздухом? А потом вскользь было слышно: На ночь. Они так делали, чтобы поменять тех, кто был в прогулочной зоне, с теми, кто находился в камере, — рассказал он.

Кормили задержанных хлебом — половина буханки на 20 человек. По словам Николая, сама милиция не бьет, а работает ОМОН.

— Меня должны были вывезти в Жодино. Оказалось, мои документы потеряли. 300 человек выехали, и еще две машины поехали пустые, потому что документов не нашлось, — добавил он.

Анастасия, жительница Минска

Женщина рассказала, что задержали его в ночь 12 августа, когда она оказывала помощь пострадавшим.

— Спецназ остановил машину с нами. Выбросили, поставили автоматы к главам, вот и все — и привезли сюда, — коротко рассказывает она.

Сутки женщина провела в дворике для прогулок. Здесь их кормили, воды не давали. Первую воду, говорит девушка, дали через 15 часов. Далее их поместили в камере на четырех человек. Туда отправили почти 50 человек. Принесли хлеб и кашу.

— Там не то что спать было невозможно, некоторые ночи мы стояли, потому что сесть не могли. Охранники ходили издевались, говорили: не будет вам никакой медицинской помощи, бросим в вас гранату — и все закончится, — рассказала она.

Говорит, что людей били первом этаже, где есть санитарный прийомник.

— Мы слышали, как каждую ночь мужчин били так, что они просто выли. Их заставляли петь гимн Беларуси и при этом их били, — рассказывает женщина.

Ситуация в Беларуси

Более 6,8 тыс. человек задержали во время неповиновения в Беларуси, которые возникли после президентских выборов.

Протесты в Беларуси активизировали власть, которая вывела на улицы тысячи правоохранителей и бойцов внутренних войск.

На выборах 9 августа, представитель оппозиции Светлана Тихановская получила 10% голосов, тогда как у действующего президента Александра Лукашенко — более 80%. Часть белорусов считают, что выборы сфальсифицированы.

Источник: Tut.by