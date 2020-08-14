В сеть выложили видео, на котором белоруска рассказывает, как провели ночь в следственном изоляторе Окрестино в Минске. Ее задержали вечером 12 августа во время протеста.

Видео выложил Telegram канал Nexta Live.

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Женщина говорит, что ее било 10 бойцов ОМОНа в автобусе, когда везли в местный райотдел милиции.

— Они снимали с меня штаны и угрожали изнасиловать. Меня животным называли и на колени ставили, — заявила женщина.

По ее словам, всего из нее издевались в райотделе и в автобусе. Там ее били и угрожали.

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— Ко мне относились как к животному — толкали и не позволяли ходить — только ползать, — рассказала женщина.

Ситуация в Беларуси

Протесты в Беларуси не утихают пятый день. Сейчас к забастовкам присоединились несколько крупных предприятий страны — БелАЗ, азотный завод и другие.

Стало известно о первой жертве протестов. По официальной версии МВД Беларуси, мужчина пытался бросить в стражей порядка взрывное устройство, но он взорвался у него в руках.

Источник: Nexta Live