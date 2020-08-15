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Факты / Мир

Главный инфекционист США: Моя кровь “испаряется”, когда я вижу людей в барах

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что его кровь “больше, чем просто кипит”, когда он видит, что люди не придерживаются противоэпидемических правил.

 — Моя кровь испаряется, когда я вижу людей внутри, в баре или в другом людном пространстве, — сказал он.

Особенно это касается тех случаев, когда люди не носят масок в таких ситуациях, добавил Фаучи во время интервью.

— Если вы собираетесь в поход в лес, где никого нет вокруг, вам не нужно носить маску, — сказал инфекционист и добавил, что важно всегда иметь маску с собой на случай, если встретите кого-нибудь из людей.

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Коронавирус в США

По состоянию на утро 15 августа количество заражений коронавирусом в США перевалило за 5,3 млн. Страна находится на первом месте в мире по распространению инфекции.

От осложнений Covid-19 в США уже погибли более 168 тыс. человек.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

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