Правительство Грузии сократило сроки обязательного карантина и изоляции, которые были внедрены в стране из-за пандемии коронавируса.

Согласно решению, теперь вместо 14 дней самоизоляции предполагается только 12.

Эти изменения были внесены в постановление правительства от 23 мая 2020 года О правилах изоляции и карантина.

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Сейчас 12-дневный карантин является обязательным для всех лиц, прибывающих из других стран или для тех, кто имели контакт с человеком, который болеет коронавирусом. Такой же срок будет распространяться на граждан, находящихся на самоизоляции.

12-дневный срок может быть сокращен в случае перевода лица из карантина на самоизоляцию и наоборот, если до перемещения в карантинную зону человек находился несколько дней в самоизоляции.

Также все, кто прибывает в Грузию должны предоставить ПЦР-тест на коронавирус, который будет сделан за 72 часа до прилета. Граждан, которых не переведут из карантинной зоны, будут сдавать такой тест каждые 72 часа в течение 12 дней.

Кроме того, все расходы, связанные с проведением дополнительных лабораторных исследований берет на себя иностранец.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 15 августа в Украине зафиксировано 89 717 случаев коронавируса. За последние сутки было выявлено 1 847 человек — это новый антирекорд за всю пандемию Covid-19.

633 человека побороли болезнь, а 33 умерли от осложнений, вызванных коронавирусом за прошедшие сутки. Всего жертвами Covid-19 стали 2 044 украинцев.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксирован во Львовской области — 11 824, Киеве — 10 392, Ровенской области — 7 433 и Черновицкой — 7 434.