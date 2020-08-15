Конец политики: МИД Беларуси о санкциях ЕС

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений во внешней политике страны, поэтому Беларусь настроена на продолжение, пусть и сложного, но диалога.

Там настроены на сохранение коммуникации.

— Санкции — это конец политики … Поэтому ключевой вопрос сейчас — у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть, — заявил он.

ЕС считает выборы президента Беларуси сфальсифицированными и не признает их результаты.

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Координационный совет

После выборов президента Беларуси, Светлана Тихановская инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в стране.

По словам Тихановской, в этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.

Источник: БелаПАН