Конец политики: МИД Беларуси о санкциях ЕС

Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Евросоюз однозначно является одним из приоритетных направлений во внешней политике страны, поэтому Беларусь настроена на продолжение, пусть и сложного, но диалога.
Там настроены на сохранение коммуникации.
— Санкции — это конец политики … Поэтому ключевой вопрос сейчас — у ЕС политика в отношении Беларуси. У нас есть, — заявил он.
ЕС считает выборы президента Беларуси сфальсифицированными и не признает их результаты.
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Координационный совет
После выборов президента Беларуси, Светлана Тихановская инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в стране.
По словам Тихановской, в этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела.
Источник: БелаПАН