Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 15 августа составляет 21 159 730 человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

За сутки стало известно об инфицировании около 285 тыс. человек. За весь период пандемии скончались 764 683 заболевших, 13,2 млн человек выздоровели.

В США, которые наиболее пострадали от Covid-19, число зараженных составляет 5 313 055. На второй строчке находится Бразилия с 3 226 443 инфицированными. Индия на третьем месте – 2 525 922 случаев заражения. В десятке рейтинга также расположились Россия, Южная Африка, Перу, Мексика, Колумбия, Чили и Испания.

По количеству больных коронавирусом Украина занимает 31 место — 89 917 случаев по состоянию на утро 14 августа.

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Коронавирус в мире – детально

Правительство Китая сообщило о 22 новых подтвержденных случаях коронавируса. Восемь из них местного распространения, в том числе семь — в северо-западном районе Синьцзяна. Остальные были обнаружены у путешественников, прибывших из-за границы.

Южная Корея сообщила о 166 новых случаях заражения коронавирусом в пятницу, 155 из которых произошли в результате передачи инфекции внутри страны.

Власти Новой Зеландии ищут источник вспышки коронавируса в Окленде после того, как там было выявлено семь новых случаев.

В Бразилии зарегистрировано более 50 тыс. новых случаев коронавируса и 1 060 случаев смерти за последние 24 часа.

Президент Аргентины Альберто Фернандес объявил, что карантинные меры в его стране будут продлены с некоторыми изменениями до 30 августа.