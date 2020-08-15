Протесты в Беларуси: хронология событий

Власти Беларуси заявили, что более 6,7 тыс. человек были задержаны и один погиб во время протестов, которые разгорелись вслед за переизбранием нынешнего президента Александра Лукашенко.

Тысячи белорусов вышли на улицы с воскресенья, 9 августа, когда экзит-полы показали, что Лукашенко, правивший Беларусью 26 лет, получил 80% голосов.

Оппозиционные группы заявляют, что Лукашенко сфальсифицировал выборы, чтобы остаться у власти. В то время независимая мониторинговая группа Честные люди заявила, что, по ее данным, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская победила как минимум на 80 избирательных участках по стране. Люди, которые вышли на улицы, требуют пересчета голосов.

Правоохранители пытаются силой разогнать людей, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ, но акции становятся все более массовыми.

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Хронология событий

9 августа

Белорусы стали свидетелями постоянных отключений интернета в стране, которые продолжались до 12 августа. После закрытия избирательных участков были объявлены результаты государственного экзит-полла, согласно которым Лукашенко уверенно побеждает на выборах. Тысячи людей во многих больших городах, в том числе Минске, вышли на улицы, где их встретили силовики, которых еще днем стянули к основным площадям. В городах отключили свет на улицах, начались стычки, во время которых, по данным МВД, были задержаны более 3 тыс. людей. Правозащитники заявили о десятках пострадавших. Около 2.25 10 августа протесты в Беларуси стихли.

10 августа

Некоторые страны ЕС осудили действия белорусских властей, а Лукашенко с победой поздравили Россия и Китай. В центре Минска закрыли восемь станций метро. Тихановскую не могли найти три часа после ее визита в ЦИК. Днем в столице снова заметили спецтехнику. Вечером начались задержания. Около полуночи МВД сообщило о погибшем во время протестов и более 2 тыс. задержанных. Около 2.00 11 августа люди разошлись по домам.

11 августа

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала в Литву. В сети появилось видео, на котором оппозиционерка читает с листка и просит людей не выходить на улицы. В сенате США пригрозили санкциями Лукашенко за “нападение на демократию”. Известный певец Макс Корж попросил белорусов прекратить протесты, но потом передумал. В Минске и некоторых других городах люди снова вышли на акции протеста. Силовики жестко избивали и задерживали людей, некоторых вытаскивали из машин. Одного из протестующих ранили из табельного оружия. После полуночи город был зачищен от протестующих, убрали баррикады, которые пытались установить участники акций. МВД отчиталось о задержании более тысячи человек и 51 пострадавшем, в том числе раненных 14 сотрудниках полиции.

12 августа

Восстановили доступ в интернет. Власти запретили продавать салюты и петарды. В Совете ЕС приняли решение о внеочередной сессии, в том числе, из-за ситуации в Беларуси. Днем женщины по всей Беларуси вышли на улицы с цветами в знак протеста против жестокости силовиков. Также на улицах прошли другие массовые акции. В СМИ сообщили, что в Гомеле скончался 25-летний парень, которого задержали на улице. Во время протестов избили украинского фотокорреспондента и задержали девять граждан Украины. Милиция заявила о задержании около 700 человек (около 6,7 тыс. за все время протестов).

13 августа

МИД Украины сообщил об еще одном украинце, которого задержали в Беларуси как митингующего. На забастовку вышли работники одного из крупнейших предприятий БелАЗ. Люди продолжили выходить на акции, в том числе, к протесту присоединились службы такси. Чиновники публиковали в соцсетях заявления об уходе. Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси фразой: “Чем мы можем помочь?”. Государственный секретарь США Майк Помпео призвал провести новые президентские выборы в Беларуси.

14 августа

Главы МИД ЕС не признали результаты выборов в Беларуси и объявили о подготовке точечных санкций. Сотни работников Минского тракторного завода МТЗ объявили забастовку и прошли колонной к площади Независимости, которую заняли до вечера. Девушки начали обнимать силовиков, которые не подняли щиты возле здания Дома правительства. По улицам Гродно люди пронесли огромный бело-красно-белый флаг. Правоохранители завели дело на основателя проекта NEXTA. Тихановская заявила о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти в стране.

Фото: TYT.by