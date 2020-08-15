Фронт национального спасения Республики Беларусь создаст сайт под названием Доска национального позора, где будут размещать личные данные членов избирательных комиссий, которые принимали участие в фальсификации результатов президентских выборов, и сотрудников правоохранительных органов, которые применяли силу против митингующих.

Об этом заявил экс-претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало.

— Формирование Доски национального позора организовано как crowdsourcing. Туда мы будем помещать тех членов избирательных комиссий, которые фальсифицировали выборы. Их имена, семьи, кто они такие, если есть — номера паспортов, и требовать для них запрета въезда, — сказал Цепкало.

По словам экс-претендента, согласно законам Беларуси, фальсификация выборов является уголовным преступлением, а их публикация позволяет странам ЕС отказывать таким лицам в выдаче виз.

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Вторым проектом Фронта национального спасения Цепкало называет размещение данных сотрудников Отряда милиции особого назначения (ОМОН), которые применяли светошумовые гранаты, слезоточивый газ, резиновые пули и силу против протестующих.

Валерий Цепкало сообщил, что сейчас у него уже есть данные о некоторых бойцов ОМОН, участвовавших в разгоне людей на протестах в Беларуси.

По его словам, правоохранители должны понимать, что их действия белорусский народ считает позорными, а затем, вероятно, на них будут подавать в суд.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси 2020 продолжаются уже почти неделю. Они начались после обнародования результатов президентских выборов 9 августа, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко.

По результатам ЦИК, действующий лидер страны получил 80,1% голосов, а его главный соперник от оппозиции Светлана Тихановськая — только 10,12%.

Во время протестов белорусские силовики использовали резиновые пули, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и разогнали людей силой.

Известно, что в результате таких действий погиб один человек.