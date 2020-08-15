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Факты / Мир

В Минске тысячи человек собрались возле станции метро Пушкинская

В Минске на месте гибели протестующего Александра Тарайковского возле станции метро Пушкинская собрались тысячи людей, и они продолжают подходить — с цветами и свечами.

Кто-то принес плакаты со снимками избитых в ходе протестных акций людей.

  • В Минске тысячи человек собрались возле станции метро Пушкинская
  • В Минске тысячи человек собрались возле станции метро Пушкинская
  • В Минске тысячи человек собрались возле станции метро Пушкинская
  • В Минске тысячи человек собрались возле станции метро Пушкинская
  • В Минске тысячи человек собрались возле станции метро Пушкинская
  • В Минске тысячи человек собрались возле станции метро Пушкинская
  • В Минске тысячи человек собрались возле станции метро Пушкинская
  • В Минске тысячи человек собрались возле станции метро Пушкинская
В Минске тысячи человек собрались возле станции метро Пушкинская / 4 фотографии

Люди возлагают цветы к двум мемориалам у станции метро.

На Пушкинской заметили известного белорусского певца Макса Коржа, который также пришел почтить память погибшего.

В Минске тысячи человек собрались возле станции метро Пушкинская

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Как погиб Александр Тарайковский

Первая жертва протестов в Беларуси Александр Тарайковский умер вечером 10 августа в Минске.

МВД Беларуси утверждало, что мужчина погиб вследствие взрыва у него в руке неизвестного предмета.

При этом в свидетельстве о смерти указано, что смерть 34-летнего мужчины наступила в результате массивной кровопотери из-за открытой раны грудной клетки.

Источник: TYT.by

Фото: Наша Нива, TYT.by

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