В Минске тысячи человек собрались возле станции метро Пушкинская

В Минске на месте гибели протестующего Александра Тарайковского возле станции метро Пушкинская собрались тысячи людей, и они продолжают подходить — с цветами и свечами.
Кто-то принес плакаты со снимками избитых в ходе протестных акций людей.
Люди возлагают цветы к двум мемориалам у станции метро.
На Пушкинской заметили известного белорусского певца Макса Коржа, который также пришел почтить память погибшего.
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Как погиб Александр Тарайковский
Первая жертва протестов в Беларуси Александр Тарайковский умер вечером 10 августа в Минске.
МВД Беларуси утверждало, что мужчина погиб вследствие взрыва у него в руке неизвестного предмета.
При этом в свидетельстве о смерти указано, что смерть 34-летнего мужчины наступила в результате массивной кровопотери из-за открытой раны грудной клетки.
Источник: TYT.by
Фото: Наша Нива, TYT.by