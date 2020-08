Министры иностранных дел ЕС выступают за введение санкций против лиц, ответственных за организацию президентских выборов в Беларуси и за применение силы против протестующих против результатов волеизъявления.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

— Главы МИД ЕС согласились дать “зеленый свет” санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки, — написал он в Twitter.

EU foreign agree to give green lights for sanctions against #Belarus. working groups will draw up lists

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 14, 2020