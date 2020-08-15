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Факты / Мир
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

С воскресенья, 9 августа, тысячи людей по всей Беларуси вышли на митинги, требуя пересчета голосов на выборах президента.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Силовики агрессивно разгоняли протестующих, применяя дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Во время протестов в Беларуси один человек умер. За шесть дней протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановська покинула Беларусь и переехала в Литву. Лукашенко позвонил Путину. Цепкало готовит иск против Лукашенко, чтобы судиться с ним в Гааге.

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17:17 - 15 августа

В Минске несколько сотен человек пришли к месту гибели протестующего Александра Тарайковського на общественное прощание с ним.

/ 4 фотографии

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17:11 - 15 августа

Главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы выступили в субботу с общим призывом к властям Беларуси провести новые и свободные выборы президента.

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17:10 - 15 августа

Беларусь отказала во въезде литовскому депутату Европарламента Пятрасу Ауштрявичюсу, который вместе с польским коллегой планировал оценить ситуацию в стране после выборов.

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00:54 - 15 августа

Министерство иностранных дел Украины возмущено словам президента Беларуси Александра Лукашенко, который обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси.

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22:01 - 14 августа

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о несогласии ЕС с итогами президентских выборов в Беларусь и о подготовке санкций в отношении тех, кто нарушал демократические принципы.

— Беларусь: ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа по санкциям к виновным в насилии и фальсификации, — написал он в Twitter в пятницу по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.

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21:34 - 14 августа

По улицам Гродно люди пронесли огромный бело-красно-белый флаг.

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21:09 - 14 августа

В 20.30 на вход и выход закрыт вестибюль №2 станции метро Площадь Ленина (со стороны Площади Независимости), сообщил метрополитен.

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21:07 - 14 августа

Протестующим предложили бесплатную помощь врачей и медработников. В опубликованном в соцсети списке есть стоматологи, психиатры, педиатры и другие специалисты, готовые помочь без денег.

 

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Публикация от НАЛИЦО (@nalicome)

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20:29 - 14 августа

Министры иностранных дел ЕС выступают за введение санкций против лиц, ответственных за организацию президентских выборов в Беларуси и за применение силы против протестующих против результатов волеизъявления.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

— Главы МИД ЕС согласились дать “зеленый свет” санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки, — написал он в Twitter.

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20:03 - 14 августа

На площади Независимости в Минске продолжается сидячий протест. Люди ждут мэра города Анатолия Сивака. Силовики охраняют Дом правительства.

Фото: Euroradio

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