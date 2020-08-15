Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости

С воскресенья, 9 августа, тысячи людей по всей Беларуси вышли на митинги, требуя пересчета голосов на выборах президента.

По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.

Силовики агрессивно разгоняли протестующих, применяя дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

Во время протестов в Беларуси один человек умер. За шесть дней протестов задержали более 7 тыс. митингующих.

Светлана Тихановська покинула Беларусь и переехала в Литву. Лукашенко позвонил Путину. Цепкало готовит иск против Лукашенко, чтобы судиться с ним в Гааге.