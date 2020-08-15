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Август, 15 в 16:55
Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
С воскресенья, 9 августа, тысячи людей по всей Беларуси вышли на митинги, требуя пересчета голосов на выборах президента.
По результатам ЦИК, Александр
Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Силовики агрессивно разгоняли протестующих, применяя дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.
Во время протестов в Беларуси один человек умер. За шесть дней протестов
задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановська покинула Беларусь и переехала в Литву.
Лукашенко позвонил Путину. Цепкало готовит иск против Лукашенко, чтобы судиться с ним в Гааге.
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17:17
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15 августа
В Минске несколько сотен человек пришли к месту гибели протестующего Александра Тарайковського на общественное прощание с ним.
/ 4 фотографии
17:11
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15 августа
Главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы выступили в субботу с общим призывом к властям Беларуси провести новые и свободные выборы президента.
17:10
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15 августа
Беларусь отказала во въезде литовскому депутату Европарламента Пятрасу Ауштрявичюсу, который вместе с польским коллегой планировал оценить ситуацию в стране после выборов.
00:54
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15 августа
Министерство иностранных дел Украины возмущено словам президента Беларуси Александра Лукашенко, который обвиняет украинцев в дестабилизации ситуации в Беларуси.
22:01
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14 августа
Глава дипломатии ЕС
заявил о несогласии ЕС с итогами президентских выборов в Беларусь и о подготовке санкций в отношении тех, кто нарушал демократические принципы. Жозеп Боррель
— Беларусь: ЕС не соглашается с результатами выборов. Начинается работа по санкциям к виновным в насилии и фальсификации, — написал он в Twitter в пятницу по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.
21:34
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14 августа
По улицам Гродно люди пронесли огромный бело-красно-белый флаг.
21:09
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14 августа
В 20.30 на вход и выход закрыт вестибюль №2 станции метро Площадь Ленина (со стороны Площади Независимости), сообщил метрополитен.
21:07
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14 августа
Протестующим предложили бесплатную помощь врачей и медработников. В опубликованном в соцсети
списке есть стоматологи, психиатры, педиатры и другие специалисты, готовые помочь без денег.
20:29
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14 августа
Министры иностранных дел ЕС выступают за введение санкций против лиц, ответственных за организацию президентских выборов в Беларуси и за применение силы против протестующих против результатов волеизъявления.
Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
— Главы МИД ЕС согласились дать “зеленый свет” санкциям против Беларуси. Рабочие группы составят списки, — написал он в Twitter.
20:03
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14 августа
На площади Независимости в Минске продолжается сидячий протест. Люди ждут мэра города Анатолия Сивака. Силовики охраняют Дом правительства.
Фото: Euroradio
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