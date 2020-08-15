Глава дипломатии Евросоюза Жосеп Боррель и его служба подготовят для белорусских властей предложение выхода из политического кризиса, который возник из-за протестов в Беларуси.

На встрече глав внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС, министры иностранных дел подтвердили, что президентские выборы в Республике Беларусь не прошли справедливо, а их результаты сфальсифицированы.

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— Европейский Союз представит белорусским властям предложение о поддержке ЕС в налаживании и облегчении диалога между политическими властями, оппозицией и обществом в целом для решения текущего кризиса, — говорится в сообщении.

Также министры согласовали необходимость в наказании виновных в насилии и репрессиях, которые начались на протестах в Беларуси. В связи с этим ЕС начинает работу над дополнительными санкциями в отношении Республики Беларусь.

Кроме того, была достигнута договоренность пересмотреть отношения между ЕС и Беларусью на встрече в конце августа 2020 года.

Там будет рассматриваться вопрос об увеличении поддержки белорусского народа через финансовую сторону и расширение взаимодействия с обществом, независимых СМИ и увеличении студенческой и академической мобильности.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси начались 9 августа, после президентских выборов, по результатам которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,08% голосов.

Сейчас правоохранительные органы Республики Беларусь задержали более 6,8 тыс. человек, среди которых есть украинцы. Силовики агрессивно разгоняли протестующих, применяя дубинки, светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули.

За неделю протестов в Беларуси один человек умер, многие были ранены. Кроме того, СМИ сообщали о смерти еще одного человека, который участвовал в митингах.