Израиль и ОАЭ впервые наладили телефонную связь

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты впервые наладили телефонную связь.

Такое решение власти стран приняли после того, как подписали мирное соглашение.

Также ОАЭ сняли блокировку с израильских сайтов.

Во время переговоров министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и шейх ОАЭ Абдулла Бен Заид договорились о том, чтобы открыть прямые линии телефонной связи.

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По информации СМИ, у некоторых журналистов уже есть возможность созваниваться с Иерусалимом и Дубаем.

Израиль и ОАЭ договорились о заключении мирного договора 13 августа. Сейчас ОАЭ является третьей арабской страной, которая урегулировала дипломатические отношения с Израилем. Первой страной был Египет, а второй — Иордания.

В обмен на заключение мирного соглашения с ОАЭ Израиль согласился отказаться от планов аннексии части Западного Берега реки Иордан.