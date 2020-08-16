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Факты / Мир

Почти 300 тыс. больных за сутки: коронавирус в мире

По состоянию на 16 августа в мире зафиксировали рекордное количество людей, которой заболели коронавирусом за последние сутки — 294 237.

Всего в мире Covid-19 заболели 21 459 699 человек.

От осложнений, которые вызвал вирус, в мире умерли 771 063 пациента.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 5 361 165;
  • Бразилия — 3 317 096;
  • Индия — 2 589 952;
  • Россия — 915 808;
  • Южная Африка — 583 653.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 169 481;
  • Бразилия — 107 232;
  • Мексика — 56 543;
  • Индия — 49 980 ;
  • Великобритания — 46 791.

Карантин в мире

Хорватия продлила до 31 августа действие нынешних условий для въезда в страну иностранных граждан на период эпидемии коронавируса.

Право на въезд в Хорватию имеют некоторые категории граждан третьих стран, в том числе и Украины. Среди них медики, перевозчики товаров, лица, следующие транзитом, туристы, лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

Согласно данным Министерства внутренних дел Италии, опубликованным в субботу, около 455 тысяч человек в Италии были привлечены к ответственности или оштрафованы за несоблюдение правил ранней изоляции.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, общее число заразившихся к утру 15 августа составляло 21 159 730 человек. Пандемия охватила 188 стран.

За сутки стало известно об инфицировании около 285 тыс. человек.

Фото: Dreamstime

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