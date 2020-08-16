По состоянию на 16 августа в мире зафиксировали рекордное количество людей, которой заболели коронавирусом за последние сутки — 294 237.
Всего в мире Covid-19 заболели 21 459 699 человек.
От осложнений, которые вызвал вирус, в мире умерли 771 063 пациента.
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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 5 361 165;
- Бразилия — 3 317 096;
- Индия — 2 589 952;
- Россия — 915 808;
- Южная Африка — 583 653.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 169 481;
- Бразилия — 107 232;
- Мексика — 56 543;
- Индия — 49 980 ;
- Великобритания — 46 791.
Карантин в мире
Хорватия продлила до 31 августа действие нынешних условий для въезда в страну иностранных граждан на период эпидемии коронавируса.
Право на въезд в Хорватию имеют некоторые категории граждан третьих стран, в том числе и Украины. Среди них медики, перевозчики товаров, лица, следующие транзитом, туристы, лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.
Согласно данным Министерства внутренних дел Италии, опубликованным в субботу, около 455 тысяч человек в Италии были привлечены к ответственности или оштрафованы за несоблюдение правил ранней изоляции.
Коронавирус в мире
Согласно статистике коронавируса в мире, общее число заразившихся к утру 15 августа составляло 21 159 730 человек. Пандемия охватила 188 стран.
За сутки стало известно об инфицировании около 285 тыс. человек.