Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт умер в возрасте 72 лет 15 августа.

— С тяжелым сердцем сообщаю, что сегодня вечером мирно скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Мне будет его очень не хватать, но мы еще встретимся, — говорится в заявлении Белого дома от имени Дональда Трампа.

Президент США посетил брата за лень до смерти в больнице в Нью-Йорке. Тогда он заявил, что Робер пребывает в тяжелом состоянии.

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Точная причина смерти Роберта Трампа пока не известна.

Роберт Трамп — самый младший из пяти детей предпринимателя Фреда Трампа. Он руководил компанией, которая управляет бизнес-активами Дональда, The Trump Organization. Известно, что он поддерживал Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году.

Херман Кейн умер от коронавируса

74-летний экс-кандидат в президенты США Херман Кейн умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

У Кейна были проблемы дыханием. Его экстренно госпитализировали.

Источник: Белый дом