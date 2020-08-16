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Факты / Мир

Протесты в Беларуси: в Тарайковского могли стрелять из нелетального оружия

Александр Тарайковский, который погиб на протестах в Беларуси, мог умереть из-за ранения из нелетального оружия.

Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.

По его словам, правоохранительные органы не могли применить огнестрельное оружие.

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Караев отметил, что все разбирательства по случаям, где было превышение полномочий, будут проходить только после завершения протестов.

О смерти Александра Тарайковського стало известно 13 августа, когда установили его личность. Ранее судимый 34-летний протестующий погиб во время разгона акций протеста против Александра Лукашенко.

В Минске на месте гибели протестующего Александра Тарайковского возле станции метро Пушкинская продолжают собираться  тысячи людей. Они приходят с цветами и свечами.

В Беларуси продолжаются протесты с 9 августа. Люди вышли на улицы из-за очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

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