Бело-красный флаг Беларуси: что означает флаг белорусского протеста

На улицах Беларуси после 9 августа все чаще появляется бело-красный флаг.

Демонстранты во время протестов в Беларуси используют его как символ перемен.

Что означает бело-красный флаг Беларуси, какая его история, и какой сейчас официальный флаг страны, читайте ниже.

История бело-красно-белого флага Беларуси

Исторически сложилось так, что белый флаг с красной полосой посередине был официальным флагом Беларуси в течение нескольких лет.

На рубеже XIX – XX веков полотно с этим рисунком использовалось первыми белорусскими националистическими объединениями.

Автором флага считается архитектор и инженер Клавдий Дуж-Душевский (1891–1959), хотя это никогда не было полностью установленным фактом.

Некоторые современные исследователи утверждают, что этот узор можно встретить на знаменах, под которыми воевали войска белорусского происхождения во времена Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Белорусская Народная Республика

В 1917 году Февральская революция в России дала мощный импульс белорусскому национальному движению, под этим флагом прошли первые легальные съезды его организаций.

Белорусская Народная Республика (БНР) была провозглашена в марте 1918 года, а бело-красно-белый триколор стал ее национальным флагом. Республика просуществовала всего несколько месяцев, и большая часть ее территории была оккупирована немцами (в то время еще шла Первая мировая война).

Тем не менее флаг окончательно прижился как национальный символ. В советское время официальный флаг Белорусской ССР изначально был просто красным, но в итоге стал красно-зеленым с орнаментом на левой стороне и золотыми серпом и молотом. Между тем, бело-красно-белый флаг продолжал использоваться среди эмигрантских организаций.

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Какой сейчас официальный флаг Беларуси

После распада СССР независимая Беларусь вновь взяла себе бело-красный триколор. Однако на референдуме 1995 года большинство граждан Беларуси проголосовали за восстановление советской эпохи: красный-зеленый флаг без серпа и молота с некоторыми другими незначительными изменения.

Фото: TUT.by