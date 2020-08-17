Депутаты Европейского парламента не признали выборы в Беларуси и поддерживают беларуссов по поводу проведения новых выборов.

Как говорится в совместном заявлении депутатов Европарламента, они считают Александра Лукашенко, который находился на посту президента Беларуси 5 сроков подряд, персоной нон грата в ЕС.

— Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском Союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании новых и свободных выборов под наблюдением независимых наблюдателей.

Также лидеры ведущих партий Европейского парламента поддержали решение глав МИД стран ЕС ввести новые персональные санкции против Белоруси и сделать это как можно скорее.

Что происходит в Беларуси

9 августа прошли выборы в Беларуси, по результатам которых победу одержал Александр Лукашенко, который до этого правил страной 26 лет. Он набрал 80% голосов, а его главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.

Такие результаты не удовлетворили многих граждан Беларуси — они считают, что голосование было сфальсифицировано. Это вызвало волну протестов на территории Беларуси. Люди массово выходят на забастовки и требуют отставки Лукашенко.

Источник: Eppgroup