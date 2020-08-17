Президент Беларуси Александр Лукашенко призывает осуществлять перераспределение властных полномочий в стране через конституционный процесс, а не через уличные акции.
— Нельзя эту Конституцию отдавать непонятно кому. Потому что будет беда, — сказал Лукашенко на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей в понедельник.
При этом он напомнил, что в настоящее время ведется работа над вариантами изменения Конституции страны, которые предусматривают перераспределение властных полномочий.
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Лукашенко заявил, что готов в этом плане поделиться президентскими полномочиями, но не под давлением и не через улицу.
17 августа Александр Лукашенко прилетел на Минский завод колесных тягачей, чтобы выступить перед рабочими, однако они его освистали и потребовали уйти в отставку.
Общенациональная забастовка в Беларуси остановила работу промышленных гигантов. На митинг вышли рабочие заводов, журналисты и телеведущие — люди требуют отставки Александра Лукашенко и проведения легитимных выборов.
Выборы в Беларуси прошли 9 августа и по их результатам победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80% голосов.