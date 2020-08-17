9 августа в Беларуси состоялись выборы, по результатам которых победил Александр Лукашенко, однако белорусы не поверили в легитимность выборов и вышли на мирные демонстрации с требованием пересчета голосов.

Как мировые медиа отреагировали на массовые протесты и что о ситуации в Беларуси говорят лидеры европейских стран, читайте дальше.

— Лукашенко сохранил власть, но потерял страну. Последний диктатор Европы до сих пор борется за власть. Президент Лукашенко объявил цифры, которые не имеют ничего общего с реальностью, его действия — это наглость, — пишет немецкое онлайн-издание еженедельника Der Spiegel.

Нет никаких сомнений, что события, разворачивающиеся в Минске, навсегда изменят политику в Беларуси и статус Александра Лукашенко, который потратил четверть века на создание политического бренда, основанного на стабильности, пишет Guardian.

— Неужели мы вскоре станем свидетелями крушения последней настоящей диктатуры советского образца в Европе? — задается вопросом Times, размышляя о том, к чему приведет нынешний взрыв недовольства в Беларуси.

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Лукашенко построил политическую карьеру на яростных обвинениях в коррупции, отмечает испанская El Pais. Благодаря своему видению событий в окружающих странах и своим публичным выступлениям он быстро взлетел к вершинам власти.

Консервативная телекомпания Fox News отмечает, что протестующие не намерены сдаваться.

Как отметила телекомпания СNN, подведение итогов президентских выборов в Беларуси продемонстрировало не только недовольство режимом Александра Лукашенко, но и показало, какие союзники остались у Минска.

Выезд Тихановской в Литву

Протесты в Беларуси, на которые с 9 августа ежедневно выходят тысячи беларусов, начала 37-летняя Тихановская, которая призвала людей мирно протестовать против результатов выборов президента.

10 августа в сопровождении адвоката Тихановская пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов, а после ее местонахождение не могли установить несколько часов.

На следующий день стало известно, что оппозиционерка выехала в Литву ради собственной безопасности.

Было распространено видео, в котором Тихановская читает по бумажке призыв к демонстрантам отказаться от протестов. Такое поведение кандидата в президенты Беларуси вызвало сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно.