9 августа в Беларуси состоялись выборы, по результатам которых победил Александр Лукашенко, однако белорусы не поверили в легитимность выборов и вышли на мирные демонстрации с требованием пересчета голосов.
Как мировые медиа отреагировали на массовые протесты и что о ситуации в Беларуси говорят лидеры европейских стран, читайте дальше.
— Лукашенко сохранил власть, но потерял страну. Последний диктатор Европы до сих пор борется за власть.
Президент Лукашенко объявил цифры, которые не имеют ничего общего с реальностью, его действия — это наглость, — пишет немецкое онлайн-издание еженедельника Der Spiegel.
Нет никаких сомнений, что события, разворачивающиеся в Минске, навсегда изменят политику в Беларуси и статус Александра Лукашенко, который потратил четверть века на создание политического бренда, основанного на стабильности, пишет Guardian.
— Неужели мы вскоре станем свидетелями крушения последней настоящей диктатуры советского образца в Европе? — задается вопросом Times, размышляя о том, к чему приведет нынешний взрыв недовольства в Беларуси.
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Лукашенко построил политическую карьеру на яростных обвинениях в коррупции, отмечает испанская El Pais. Благодаря своему видению событий в окружающих странах и своим публичным выступлениям он быстро взлетел к вершинам власти.
Консервативная телекомпания Fox News отмечает, что протестующие не намерены сдаваться.
Как отметила телекомпания СNN, подведение итогов президентских выборов в Беларуси продемонстрировало не только недовольство режимом Александра Лукашенко, но и показало, какие союзники остались у Минска.
Выезд Тихановской в Литву
Протесты в Беларуси, на которые с 9 августа ежедневно выходят тысячи беларусов, начала 37-летняя Тихановская, которая призвала людей мирно протестовать против результатов выборов президента.
10 августа в сопровождении адвоката Тихановская пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов, а после ее местонахождение не могли установить несколько часов.
На следующий день стало известно, что оппозиционерка выехала в Литву ради собственной безопасности.
Было распространено видео, в котором Тихановская читает по бумажке призыв к демонстрантам отказаться от протестов. Такое поведение кандидата в президенты Беларуси вызвало сомнения в том, что это обращение было сделано добровольно.