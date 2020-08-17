В СИЗО Минска на переулке Окрестина избивали тех, кто “бросался” на полицейских.

Об этом заявил Александр Лукашенко во время выступления перед работниками Минского завода колесных тягачей.

Таким образом он решил оправдать жестокие действия правоохранителей против белорусов.

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— Теперь о том, что кто-то кого-то избил. Совершенно, верно. На Окрестина 2 500 или 2 000 задержанных, чтобы вы знали. На Окрестина получили те, кто там же, на Окрестина бросался на ментов. Вы знаете кто? — сказал он.

Рабочие начали скандировать “Уходи”. Лукашенко заявил, что все услышал.

Также он сказал, что благодаря своей жестокости он сохранил Беларусь.

— Да, я же не святой. Вы знаете мою жесткость. Вы знаете, что если бы не было жесткости, не было бы страны. Вы точно знаете, что я ваших детей не обижу и страну никому не отдам. Это главное, – заявил он.

Протесты в Беларуси

17 августа протесты в Беларуси переросли в общенациональную забастовку. В ней принимают участие предприятия по всей стране. В частности, Минский тракторный завод, Гродно Азот, МАЗ, Белшина и БМЗ.

Также 17 августа начали бастовать журналисты Белтелерадиокомпании и работники крупнейших предприятий Беларуськалий и Нафтан.

Этому предшествовали протесты в Беларуси после президентских выборов 9 августа. Тысячи белорусов вышли на улицы с требованием отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов.