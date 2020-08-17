В Минске задержали сотрудника Минского завода колесных тягачей Андрея Судаса.

Он снимал на телефон словесную перепалку между рабочими и президентом Александром Лукашенко.

Во время разговора Лукашенко крикнул на рабочего, чтобы тот прекратил его снимать.

— Опусти телефон, — крикнул он.

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Вы напугали деда.

Послушайте как он разговаривает с людьми! pic.twitter.com/Cw50hTmACz — РБ головного мозга (@belamova) August 17, 2020

Впоследствии стало известно, что еще несколько работников завода задержали.

Они пробыли в Заводском райотделе милиции несколько часов, затем их отпустили. Там допрашивали их и просматривали их телефоны.

Протесты в Беларуси

Общенациональная забастовки в Беларуси остановила работу промышленных гигантов.

На митинг вышли рабочие крупных государственных предприятий и требуют отставки Александра Лукашенко и проведения легитимных выборов.

С 9 августа продолжаются массовые протесты в Беларуси. Их вызвали итоги выборов президента, на которых победил действующий глава Александр Лукашенко.

Источник: Вясна