В Минске задержали сотрудника Минского завода колесных тягачей Андрея Судаса.
Он снимал на телефон словесную перепалку между рабочими и президентом Александром Лукашенко.
Во время разговора Лукашенко крикнул на рабочего, чтобы тот прекратил его снимать.
— Опусти телефон, — крикнул он.
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Вы напугали деда.
Послушайте как он разговаривает с людьми! pic.twitter.com/Cw50hTmACz
— РБ головного мозга (@belamova) August 17, 2020
Впоследствии стало известно, что еще несколько работников завода задержали.
Они пробыли в Заводском райотделе милиции несколько часов, затем их отпустили. Там допрашивали их и просматривали их телефоны.
Протесты в Беларуси
Общенациональная забастовки в Беларуси остановила работу промышленных гигантов.
На митинг вышли рабочие крупных государственных предприятий и требуют отставки Александра Лукашенко и проведения легитимных выборов.
С 9 августа продолжаются массовые протесты в Беларуси. Их вызвали итоги выборов президента, на которых победил действующий глава Александр Лукашенко.
Источник: Вясна