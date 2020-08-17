Протесты в Беларуси: что происходит 17 августа

Протесты в Беларуси длятся уже девятый день. Утро 17 августа началось с забастовок рабочих. Работники Беларуськалии даже формировали страйкомы. Шахтеры заявили, что будут выходить на работу, но работать не будут.

Также бастовали сотрудники Белтелерадиокомпании. Они требовали признать недействительными результаты выборов, освободить политзаключенных и отменить цензуру в СМИ.

Ближе к вечеру протесты стали более массовыми. В частности, в Минске люди собрались на площади Независимости, откуда пошли к площади возле СИЗО № 1 на улице Володарского.

Вечером здесь собрались от пяти до семи тысяч человек, которые требовали отпустить задержанных во время протестов.















Забастовки рабочих и протесты под СИЗО: что происходит в Беларуси 17 августа / 4 фотографии

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Однако местные СМИ сообщают, что сейчас возле СИЗО почти не осталось людей, поскольку большая часть двинулась в сторону изолятора на Окрестина.

Но волонтеры, которые дежурят у изолятора, призывают протестующих не приходить туда, поскольку это может навредить задержанным. Они стали в цепь, чтобы колонна не прошла дальше ограждения.

Но все же волонтеры согласились сделать коридор и пропустить медиков и представителей СМИ к стенам изолятора. Сейчас здесь остается больше всего людей.

Протесты в Беларуси начались 9 августа. Люди начали выходить на улицы, когда ЦИК объявила результаты выборов в Беларуси 2020, согласно которым победил действующий президент Александр Лукашенко.

Акции протеста каждый раз разгоняли силовики, в результате чего тысячи людей задержали. По официальной информации, погибли два человека. Волонтеры сообщают о пяти погибших.

Фото: TUT.BY