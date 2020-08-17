В Китае официально выдали первый патент на вакцину против коронавируса.
Документ утвердило Национальное управление интеллектуальной собственности.
Вакцину разработали еще в марте, тогда была и подана заявка на патент. Однако его смогли выдать только сейчас, после того, как были проведены исследования, которые подтвердили безопасность вещества.
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Вакцина уже прошла первую и вторую фазы испытаний.
Вакцина против коронавируса
С появлением коронавируса и вспышкой пандемии ученые со всех стран мира стали работать над вакциной против коронавируса. Долгое время исследования не давали результатов.
Однако в последнее время представители стран стали заявлять об успешных испытаниях. Так, в России заявили о регистрации “первой в мире” вакцины.
Позитивный прогноз дает и президент США Дональд Трамп — вакцина будет готова в ближайшее время.
Источник: People’s Daily