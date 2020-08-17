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Факты / Мир

В Китае выдали первый патент на вакцину против Covid-19

В Китае официально выдали первый патент на вакцину против коронавируса.

Документ утвердило Национальное управление интеллектуальной собственности.

Вакцину разработали еще в марте, тогда была и подана заявка на патент. Однако его смогли выдать только сейчас, после того, как были проведены исследования, которые подтвердили безопасность вещества.

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Вакцина уже прошла первую и вторую фазы испытаний.

Вакцина против коронавируса

С появлением коронавируса и вспышкой пандемии ученые со всех стран мира стали работать над вакциной против коронавируса. Долгое время исследования не давали результатов.

Однако в последнее время представители стран стали заявлять об успешных испытаниях. Так, в России заявили о регистрации “первой в мире” вакцины.

Позитивный прогноз дает и президент США Дональд Трамп — вакцина будет готова в ближайшее время.

Источник: People’s Daily

Фото: Dreamstime

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