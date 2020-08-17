По состоянию на утро 17 августа коронавирус в мире зафиксировали более чем у 21,6 млн человек, из которых 153 639 за последние сутки.
Всего из 21 613 183 случаев Covid-19 уже 774 288 стали летальными.
Преодолели опасный вирус 13 615 192 человека в мире.
Украина в мировом рейтинге распространения коронавируса поднялась на 30 место, обогнав Китай (страна сейчас уже на 32 позиции) и разместившись между Израилем и Египтом.
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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 5 403 213;
- Бразилия — 3 340 197;
- Индия — 2 589 682;
- Россия — 920 719;
- Южная Африка — 587 345.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 170 052;
- Бразилия — 107 852;
- Мексика — 56 757;
- Индия — 49 980;
- Великобритания — 46 791.
Карантин в мире
Правила въезда в Хорватию, измененные на время пандемии, власти проблят до конца лета, 31 августа.
Полететь в Хорватию имеют право некоторые категории граждан третьих стран, в том числе и Украины. Среди них медики, перевозчики товаров, лица, следующие транзитом, туристы, лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.
Кроме Хорватии, сейчас украинцам можно посетить (свободно или с определенными условиями) 42 страны мира, о чем сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.
Коронавирус в мире
Согласно статистике коронавируса в мире, общее количество зараженных в мире на утро 16 августа составила 21 459 699 человек.
За сутки было зафиксировано рекордное количество людей, которой заболели коронавирус — 294 237. Первая пятерка стран в рейтинге распространения Covid-19 остается неизменной — США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.