По состоянию на утро 17 августа коронавирус в мире зафиксировали более чем у 21,6 млн человек, из которых 153 639 за последние сутки.

Всего из 21 613 183 случаев Covid-19 уже 774 288 стали летальными.

Преодолели опасный вирус 13 615 192 человека в мире.

Украина в мировом рейтинге распространения коронавируса поднялась на 30 место, обогнав Китай (страна сейчас уже на 32 позиции) и разместившись между Израилем и Египтом.

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Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

США — 5 403 213;

Бразилия — 3 340 197;

Индия — 2 589 682;

Россия — 920 719;

Южная Африка — 587 345.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

США — 170 052;

Бразилия — 107 852;

Мексика — 56 757;

Индия — 49 980;

Великобритания — 46 791.

Карантин в мире

Правила въезда в Хорватию, измененные на время пандемии, власти проблят до конца лета, 31 августа.

Полететь в Хорватию имеют право некоторые категории граждан третьих стран, в том числе и Украины. Среди них медики, перевозчики товаров, лица, следующие транзитом, туристы, лица, которые едут с целью обучения или имеют другие неотложные личные обстоятельства.

Кроме Хорватии, сейчас украинцам можно посетить (свободно или с определенными условиями) 42 страны мира, о чем сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, общее количество зараженных в мире на утро 16 августа составила 21 459 699 человек.

За сутки было зафиксировано рекордное количество людей, которой заболели коронавирус — 294 237. Первая пятерка стран в рейтинге распространения Covid-19 остается неизменной — США, Бразилия, Индия, Россия и ЮАР.