Протесты в Беларуси: онлайн, видео, фото и последние новости
Выборы президента Беларуси закончились массовыми акциями протеста, поскольку народ считает результаты сфальсифицированными и требует честного пересчета голосов.
По результатам ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,12%.
Это стало главной причиной начала массовых демонстраций, которые привели к не менее массовыми задержаниями мирных белорусов.
За восемь дней протестов задержали более 7 тыс. митингующих.
Светлана Тихановская, находясь в Литве, заявила, что готова стать национальным лидером страны и взять власть в свои руки.
Сотрудники Белтелерадиокомпании бастуют у здания компании. Перед этим они подписали уведомление, адресованное руководителю компании Ивану Эйсмонту.
В нем они требуют признать недействительными результаты выборов, отправить в отставку главу ЦИК Лидию Ермошину, освободить политзаключенных, отменить цензуру в СМИ.
Рабочие Беларуськалия объявили забастовку и формируют стачкомы.
Они настаивают на новых выборах, освобождении всех политзаключенных и отставке тех, кто допустил насилие в стране. Сегодня они заявили, что останавливают производство.
Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.
В ближайшее время оппозиционный кандидат Светлана Тихановская объявит себя президентом Беларуси.
По словам ее пресс-секретаря, идет подготовка к передаче власти.
Бывший премьер-министр Беларуси Сергей Румас поддержал многочисленные акции протеста по всей стране. Он выразил соболезнования всем пострадавшим.
Румас отметил, что насилие не должно быть оправдано и все виновные должны понести наказание. Поведение органов правопорядка является недопустимым, массовые задержания протестующих является нарушением их прав и свобод.
Он напомнил, что свобода слова, право на мнение, право проводить митинги закреплены в Конституции Беларуси.
Министерство внутренних дел Беларуси не подтверждает информацию о новых задержаниях в Минске после сегодняшнего марша свободы. Ранее местные СМИ сообщали о задержании нескольких человек.
Об этом заявила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.
По ее словам, в оперативно-дежурной службе информации о задержаниях 16 августа нет.
В белорусском Бресте начали отпускать из СИЗО первых задержанных на протестах. Возле следственного изолятора находятся их родственники.
Сообщается, что уже выпустили первого задержанного у которого истекал срок в 72 часа задержания. При этом люди продолжают стоять под изолятором в ожидании, что теперь и их родных будут выпускать.
Также сообщается, что сегодня родственники, представители общественности и СМИ пытались попасть в СИЗО № 7. К ним выходил начальник изолятора, который заявлял о готовности к его обороне, если люди попытаются ворваться в СИЗО.
Александр Тарайковский, который погиб на протестах в Беларуси, мог умереть из-за ранения из нелетального оружия.
Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев.
По его словам, правоохранительные органы не могли применить огнестрельное оружие.
Караев отметил, что все разбирательства по случаям, где было превышение полномочий, будут проходить только после завершения протестов.
Организация Североатлантического договора (НАТО) опровергает заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что альянс наращивает силы у ее границ. А присутствие войск на восточном фланге не является угрозой для третьих стран.
— В регионе нет наращивания сил НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части не представляет угрозы ни для одной страны. Оно носит строго оборонительный, соразмерный характер и предназначен для предотвращения конфликтов и сохранения мира, — заявили в НАТО.
В Беларуси объявили общенациональную забастовку с понедельника, 17 августа. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала NEXTA-Live.
Забастовка будет бессрочной.
Она продлится до соблюдения требований народа.