Подразделения белорусской армии на западной границе с ЕС приведены в полную боевую готовность. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Такое решение обусловлено тем, что, по его мнению, сейчас есть скоординированная внешняя угроза в отношении Беларуси.

— Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных границах, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это выполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязанностей.

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Также Александр Лукашенко добавил, что сожалеет, что отдельные подразделения, особенно сил специальных операций, пришлось задействовать для наведения порядка внутри страны.

Кроме того, президент Беларуси уже неоднократно созванивался с президентом России Володимиром Путиным. Во время одной из таких бесед лидеры договорились, что Россия при первом запросе “поможет Беларуси с безопасностью”.

Источник: БЕЛТА