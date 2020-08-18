Светлана Тихановская записала еще одно видеообращение. Она поздравила своего мужа Сергея Тихановского, который сейчас находится под арестом, с днем ​​рождения и обратилась с очередным призывом к сторонникам.

По словам оппозиционерки, мужа задержали в Гродно из-за провокации спецслужб, чтобы он замолчал и не принимал участия в избирательной кампании.

— Его облили грязью, подбросили деньги. Обвинили, что он действовал не от чистого сердца, а в интересах другого государства. Пропаганда из патриота делает преступника, — заявила она.

Тихановская назвала беспределом то, что сейчас происходит в стране, а систему — гнилой.

— Несправедливость и беззаконие показывают нам, как работает эта гнилая система, в которой один человек все контролирует. Один человек держит в страхе страну уже 26 лет. Один человек украл у белорусов их выбор, — утверждает кандидат в президенты.

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Тихановская также обратилась к белорусам с призывом “не сидеть”.

— Он и другие политзаключенные сидят. Но он (муж, — Ред.) просит, чтобы вы не сидели. Чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни.

Предыдущее обращение

В прошлом видеообращении Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Соперница Лукашенко также призвала правоохранителей перейти на сторону народа.

10 августа в сопровождении адвоката Тихановская пришла в ЦИК с жалобой на проведение выборов, а после ее местонахождение не могли установить несколько часов.

На следующий день стало известно, что оппозиционерка выехала в Литву ради собственной безопасности.