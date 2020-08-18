В протестах в Беларуси 18 августа принимают участие заводы и крупные предприятия, поскольку 17 августа в стране была объявлена общенациональная забастовка.

Сегодня десятый день протестов в Беларуси.

В забастовке участвуют Минский тракторный завод, Гродно Азот, МАЗ, Белшина и БМЗ, журналисты Белтелерадиокомпании и работники крупнейших предприятий Беларуськалий и Нафтан.

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Протесты в Беларуси

9 августа начались протесты в Беларуси. В этот же день в стране прошли выборы президента.

Предвидев результаты выборов, тысячи белорусов вышли на улицы. Результат президентской гонки — 80,08% голосов за Александра Лукашенко, который находится у власти с 1994 года.

Протестующие требуют честных выборов и его отставки.

Акции продолжались всю неделю. ОМОН избивал и задерживал, как протестующих, так и обычных прохожих.

17 августа главный соперник Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.