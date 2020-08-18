Забастовки в Беларуси: где начались и как повлияют на Украину

17 августа в рамках массовых акций протестов в Беларуси началась национальная забастовка на многих предприятиях, которая продлится до выполнения ряда требований.

Конечно, это должно негативно повлиять на экономику страны в целом и на торговлю с другими странами.

Забастовки уже начались на, пожалуй, наиболее стратегических заводах в Беларуси. Теперь то, насколько упадет торговля с другими странами, будет зависеть только от желания власти налаживать диалог с участниками протестов.

Факты ICTV рассказывают где проходят забастовки и как они повлияют на торговлю с Украиной.

Где бастуют рабочие

Несогласие с победой Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси вызвало большой резонанс в обществе. Поскольку власть не шла на диалог с протестующими, а только увеличивала попытки остановить их.

До 17 августа несколько предприятий выходили на непродолжительные забастовки, однако вскоре продолжали работу. И вчера в Беларуси объявили национальную забастовку, которая распространилась на ряд ключевых заводов.

Например, прекратили работу на Белорусском автомобильном заводе, который переживает не лучшие времена. В пресс-службе БелАЗа заявляли о том, что якобы на митинг вышли около 100 работников, другие же работали в обычном режиме.

На заводе производят технику для работы в карьерах и около 95% идет на экспорт. Кажется, что Лукашенко не придавал этому особого значения, ведь говорил, что не будет заставлять никого работать.

— Я знаю, несмотря на то что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 работников погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что “плохой” президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что же, мы их не заставим, — сказал президент Беларуси.

Одни из первых забастовок начались на Белорусском металлургическом заводе. В понедельник они продолжились, работники БМЗ перекрыли доступ к печам и вели переговоры с руководством завода.

Однако в тот же день работа печей восстановилась.

Пожалуй, наибольшее внимание привлекли забастовки на Минском заводе колесных тягачей и Минском тракторном заводе. МЗКТ выпускает тягачи, самосвалы, автомобильные шасси. Около 80% продукции идет на экспорт.

МТЗ занимается производством тракторов и спецтехники на их основе и за время существования экспортировал свою продукцию в около 100 стран мира.

То есть и этот белорусский завод ориентирован на экспорт. Кроме сверхважных предприятий к забастовкам также приобщаются Беларуськалий, МАЗ, Белтелерадиокомпания и многие другие.

Многие профсоюзы сообщают о полном или частичном возобновлении работы, однако сейчас не понятно, будут ли выходить рабочие на новые забастовки.

Если же забастовки продолжатся, то можно уверенно сказать, что многие страны недополучат обещанную продукцию.

Влияние на Украину

Конечно, пострадают от национальной забастовки в Беларуси и страны, которые активно торгуют с ней. В частности, Украина, которая многое получает из соседнего государства.

Украина закупает в Беларуси:

грузовые автомобили;

тракторы;

различные удобрения;

топливо;

продукты питания.

Это далеко не полный список товаров, которые получает Украина из Беларуси. В последние годы товарооборот между странами рос примерно на 16-20% ежегодно.

В 2019 году посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью Укринформу заявил, что тенденция роста наблюдается с 2016 года.

— Президентом Украины была поставлена ​​четкая задача — увеличивать товарооборот с Беларусью до $8 млрд в 2019 году… За прошлый год мы достигли товарооборота между Украиной и Беларусью на уровне $5,3 млрд. В 2017 году такой товарооборот составил $4,6 млрд, а в 2016 году — было $3,8 млрд. То есть у нас существует устойчивая тенденция ежегодного увеличения товарооборота на 16-20%, — сказал Кизим.

И в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский декларировал желание и в дальнейшем увеличивать товарооборот с Беларусью. Сейчас же мы видим, что это может не стать реальностью в ближайшее время.

В комментарии Фактам ICTV член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что сейчас говорить о выполнении долгосрочных договоров не стоит, ведь никто не знает, что будет в Беларуси завтра.

— Никто не знает, что в Беларуси сейчас будет происходить. До тех пор, пока не будет понятно будущее политических действий, вряд ли можно говорить об экономических отношениях, углублении экономических связей Украины и Беларуси, — говорит Пендзин.

Основными рынками в Беларуси для Украины являются энергетический и продовольственный. Особенно поставки топлива, которое занимает значительную часть на украинском рынке.

Среди продовольственных товаров можно выделить лук, чеснок, картофель.

По словам Пендзина, никакого дефицита в этой ситуации не стоит ждать, ведь на рынке всегда найдется тот, кто будет готов заменить недостаток.

— Мы находимся на конкурентном рынке и любые уменьшения поставок из одной страны, достаточно быстро компенсируют компании из других стран… Никаких дефицитов в Украине из-за забастовок в Беларуси не будет. Рынок конкурентный и на место Беларуси из-за форс-мажора зайдет другой поставщик, который есть на мировом рынке, — рассказывает экономист.

Другой вопрос — цена. Скорее всего, товары из других стран будут дороже для Украины, соответственно возрастет и цена на них для населения.

Однако, вряд ли это будет значительное подорожание. По словам экономиста, цена на топливо и продукты, которыми заменят белорусский импорт вырастет на 1-1,5% без учета ожидаемого роста стоимости соответствующих товаров.

— Мы можем начать ориентироваться, например, на польские рынки, это будет немного менять логистику, будет дороже, но без дефицита. У нас много собственного производства. Изменится немного ценовая ситуация, которая может привести к росту стоимости товаров на украинском рынке на 1-1,5%, — высказывает мнение Пендзин.

И если значительного удара от белорусских забастовок Украине не стоит ожидать, то сама Беларусь и другие страны могут больше пострадать от сложившейся ситуации.

Последствия для Беларуси

Ни для кого не станет новостью, что любая массовая и длительная забастовка приведет к ухудшению экономической ситуации в стране. Особенно когда речь идет о современности, когда экспорт является значительной частью экономики многих государств.

Стоит вновь обратить внимание на то, что многие белорусские заводы экспортно ориентированные. Если они длительное время будут простаивать, то страны просто будут искать других поставщиков, даже если это и дороже им обойдется.

— Эта забастовка затрагивает очень чувствительные для нашей экономики компании, так называемые валовообразующие предприятия… Очень важна забастовка в Беларуськалии, ведь это предприятие, которое регулярно приносит валютную выручку, которое нужно этому режиму. Конечно, это серьезное давление, — заявил Радио Свободе экономист Сергей Чалый.

В общем, многое будет зависеть от того, как быстро власть выполнит требования рабочих или найдет компромисс.

Вполне возможно, что быстрое разрешение конфликта будет способствовать тому, что люди, которые присоединились к забастовкам, вернутся к работе с новой силой.

И тогда значительных проблем не будет ни для Беларуси, ни для государств, которые заинтересованы в покупке товаров страны. Учитывая дружеские отношения Беларуси с РФ, можно понять, почему Лукашенко стремится к решению конфликта всеми возможными способами.

Сейчас много в каких сферах больше всего товаров покупает Россия. Например, РФ закупает больше всего тракторов, произведенных на МТЗ.

Кроме того, около 80% продукции МЗКТ покупает Россия. Единственное, что сейчас играет на руку РФ — остановка Беларуськалия, ведь это позволит ей занять позицию Беларуси на рынке.

И нужно не забывать и о том, что в случае неудачи забастовок, рабочие не только не получат желаемого, но и значительно ухудшат ситуацию на фоне мирового финансового кризиса.

— В случае неудачи забастовки начинается депрессия, которая может стать серьезным фактором падения экономики, особенно если это депрессия в национальном масштабе. Недостаточно переломить протест и загнать всех обратно на завод, — считает старший научный сотрудник BEROC Лев Львовский.

А за этим неизбежно будет потеря позиций на рынке, которые, возможно и не удастся так быстро восстановить.

Политический конфликт в Беларуси не проходит в стороне от ближайших соседей, которые внимательно наблюдают за происходящим.

И сейчас забастовки, которые происходят в республике, могут немного пошатнуть положение дел на различных рынках, но вряд ли это грозит дефицитом тех или иных товаров для государств.

Владислав Бомбела