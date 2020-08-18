Трамп назвал Путина “шахматистом мирового класса”

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 17 августа, назвал президента РФ Владимира Путина “шахматистом мирового уровня” наряду с лидерами Китая и Турции.

Дональд Трамп дал оценку российскому лидеру во время выступления на предвыборной встрече в Висконсине, критикуя своего конкурента, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Трамп сказал, что он понял одну вещь: президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, руководитель КНДР Ким Чен Ын и президент Турции Реджеп Эрдоган являются “шахматистами мирового класса” и все они мечтают, чтобы Байден победил на выборах.

Трамп уверяет, что Байден не сможет работать с ними на равных.

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Выборы в США

Трамп высказывал мнение о том, что в Кремле крайне не заинтересованы, чтобы его переизбрали президентом.

В то же время в Национальном центре контрразведки и безопасности США заявили, что Россия наоборот хочет видеть Трампа президентом и активно работает над тем, чтобы очернить Байдена.

В августе Трамп заявил о намерении пригласить Путина на саммит G7 в ноябре 2020 года.

Фото: Кремль