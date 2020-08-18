В Беларуси два телеканала транслировали протесты, один уже закрыли

В Белоруссии закрыли местный телеканал в Жодино, который показал видео с жестким разгоном акции протеста.
Директора телеканала Эльшада Акберова отстранили от должности.
Руководство телеканала обвиняют в том, что СМИ показали мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси.
В другом белорусском городе Гродно местное государственное телевидение также вывело в эфир многотысячную акцию протеста. О закрытии этого СМИ пока не сообщалось.
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Цензура в Беларуси
Государственное телевидение всячески цензурирует тему протестов в Беларуси, на которые ежедневно выходят тысячи белорусов.
В связи с этим работники крупнейшего государственного СМИ страны Белтелерадиокомпании вышли на забастовку 17 августа.
Источник: Интерфакс, Радио Свобода
Фото: TUT.by