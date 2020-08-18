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Подполковник милиции из города Лида Юрий Махнач рассказал, кто отдает приказы разгоняется митинги. Он командует ротой патрульно-постовой службы в местном РОВД.

— В Лиде происходили страшные вещи: избиения людей на территории РОВД, избиения и пытки в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД, — говорит он.

Офицер утверждает, что это делали сотрудники ОМОНа Гродненского облисполкома и Лидского РОВД. В тот момент сам он был в отпуске — потому что еще перед выборами понял, что не может ходить на работу.

Источник: tut.by

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09:42 - 18 августа

Канада и Ирландия не признали официальные результаты президентских выборов в Беларуси, в результате которых победил Александр Лукашенко.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань призвал провести новые выборы главы государства.

А в МИД Ирландии отметили, что голосование не было демократическим.

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08:46 - 18 августа

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке из-за разгона митингующих в своей стране. Об этом пишет TUT.BY.

— Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки, — рассказал Игорь Лещеня.

Ранее посол записал видеообращение, в котором поддержал митингующих и раскритиковал власть.

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20:25 - 17 августа

73 человека, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими без вести.

Почти все в списке — мужчины. Журналисты создали сервис по поиску людей, пропавших во время акций протеста.

Источник: TUT.BY

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19:44 - 17 августа

По меньшей мере пять человек погибли во время протестов в Беларуси.

Об этом сообщает портал белорусских новостей Naviny со ссылкой на правозащитную организацию Звено.

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18:58 - 17 августа

В Минске задержали сотрудника Минского завода колесных тягачей Андрея Судаса.

Он снимал на телефон словесную перепалку между рабочими и президентом Александром Лукашенко.

Источник: Вясна

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18:21 - 17 августа

В ходе протестов в Беларуси погибли два человека. Это подтвердил министр здравоохранения страны Владимир Караник.

Он не назвал фамилий погибших и обстоятельств их смерти, только отметив, что один из них умер в Минске.

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18:19 - 17 августа

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Беларуси.

Он заявил, что американская администрация будет тщательно наблюдать за состоянием дел в стране.

— Мы будем очень внимательно следить за тем, что происходит, — приводят слова президента западные СМИ.

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18:17 - 17 августа

Европарламент проголосовал за непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Также объявил его персоной нон-грата в ЕС.

Источник: Еuroparl.europa.eu

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17:19 - 17 августа

158 человек в больницах после того, как их задержала милиция и поместила в следственные изоляторы во время протестов в Беларуси.

Три человека в тяжелом состоянии в реанимации, заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

Источник: Nexta_live

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17:05 - 17 августа

Подполковник милиции из города Лида Юрий Махнач рассказал, кто отдает приказы разгоняется митинги. Он командует ротой патрульно-постовой службы в местном РОВД.

— В Лиде происходили страшные вещи: избиения людей на территории РОВД, избиения и пытки в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД, — говорит он.

Офицер утверждает, что это делали сотрудники ОМОНа Гродненского облисполкома и Лидского РОВД. В тот момент сам он был в отпуске — потому что еще перед выборами понял, что не может ходить на работу.

Источник: tut.by

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