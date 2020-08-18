Подполковник милиции из города Лида Юрий Махнач рассказал, кто отдает приказы разгоняется митинги. Он командует ротой патрульно-постовой службы в местном РОВД.
— В Лиде происходили страшные вещи: избиения людей на территории РОВД, избиения и пытки в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД, — говорит он.
Офицер утверждает, что это делали сотрудники ОМОНа Гродненского облисполкома и Лидского РОВД. В тот момент сам он был в отпуске — потому что еще перед выборами понял, что не может ходить на работу.
Источник: tut.by
Канада и Ирландия не признали официальные результаты президентских выборов в Беларуси, в результате которых победил Александр Лукашенко.
Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань призвал провести новые выборы главы государства.
А в МИД Ирландии отметили, что голосование не было демократическим.
Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке из-за разгона митингующих в своей стране. Об этом пишет TUT.BY.
— Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки, — рассказал Игорь Лещеня.
Ранее посол записал видеообращение, в котором поддержал митингующих и раскритиковал власть.
73 человека, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими без вести.
Почти все в списке — мужчины. Журналисты создали сервис по поиску людей, пропавших во время акций протеста.
Источник: TUT.BY
По меньшей мере пять человек погибли во время протестов в Беларуси.
Об этом сообщает портал белорусских новостей Naviny со ссылкой на правозащитную организацию Звено.
В Минске задержали сотрудника Минского завода колесных тягачей Андрея Судаса.
Он снимал на телефон словесную перепалку между рабочими и президентом Александром Лукашенко.
Вы напугали деда.
Послушайте как он разговаривает с людьми! pic.twitter.com/Cw50hTmACz
— РБ головного мозга (@belamova) August 17, 2020
Источник: Вясна
В ходе протестов в Беларуси погибли два человека. Это подтвердил министр здравоохранения страны Владимир Караник.
Он не назвал фамилий погибших и обстоятельств их смерти, только отметив, что один из них умер в Минске.
Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в Беларуси.
Он заявил, что американская администрация будет тщательно наблюдать за состоянием дел в стране.
— Мы будем очень внимательно следить за тем, что происходит, — приводят слова президента западные СМИ.
Европарламент проголосовал за непризнание Александра Лукашенко президентом Беларуси.
Также объявил его персоной нон-грата в ЕС.
Источник: Еuroparl.europa.eu
158 человек в больницах после того, как их задержала милиция и поместила в следственные изоляторы во время протестов в Беларуси.
Три человека в тяжелом состоянии в реанимации, заявил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.
Источник: Nexta_live
Подполковник милиции из города Лида Юрий Махнач рассказал, кто отдает приказы разгоняется митинги. Он командует ротой патрульно-постовой службы в местном РОВД.
— В Лиде происходили страшные вещи: избиения людей на территории РОВД, избиения и пытки в автозаках, на мойке автотранспорта РОВД, — говорит он.
Офицер утверждает, что это делали сотрудники ОМОНа Гродненского облисполкома и Лидского РОВД. В тот момент сам он был в отпуске — потому что еще перед выборами понял, что не может ходить на работу.
Источник: tut.by