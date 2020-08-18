20:25 -

73 человека, которые перестали выходить на связь с родными в дни массовых протестов в Беларуси, до сих пор считаются пропавшими без вести.

Почти все в списке — мужчины. Журналисты создали сервис по поиску людей, пропавших во время акций протеста.

Источник: TUT.BY