В Беларуси 18 августа наградили милиционеров за образцовое выполнение служебных обязанностей.
Указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, говорится в публикации Юридического портала Республики Беларусь.
На 25 страницах перечислены правоохранители, которые награждены медалями За отличную службу первой, второй и третьей степени.
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Среди награжденных — бойцы ОМОНа, милиционеры и офицеры внутренних войск.
Ситуация в Беларуси
Милиционеры жестоко разогнали первые протесты в Беларуси, которые возникли после 9 августа. Пострадало почти 280 человек, 6,8 тыс. митингующих задержали.
Забастовки и митинги продолжаются 9 день. Сейчас к ним присоединились крупные предприятия страны и даже часть силовиков.
По официальной информации, погибли два человека. Волонтеры сообщают о пяти погибших.
Источник: Рravo.by