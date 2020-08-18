В странах Азии обнаружили новый штамм коронавируса D614G, который может оказаться опаснее SARS CoV 2.

В Малайзии исследовали кластер из 45 случаев. Впервые его зафиксировали у человека, который вернулась из Индии, нарушив свою 14-дневную самоизоляцию. Его тест на коронавирус после возвращения в Малайзию был отрицательным. После этого человека приговорили к пяти месяцам заключения и выплате штрафа.

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На Филиппинах новый штамм был обнаружен среди случайных образцов коронавируса. Сейчас там ученые исследуют мутации вируса и его заразности.

Они предполагают, что новый штамм может ускорить распространение коронавируса.

— Предполагают, что мутация может имеет более высокую вероятность передачи или заразность, но у нас еще нет достаточно веских доказательств, чтобы убедиться в этом, — сообщила заместитель министра здравоохранения Филиппин Мария Розарио Верджайр.

Всемирная организация здравоохранения отметила, что пока нет доказательств, что новый штамм может привести к более тяжелому заболеванию.

Новая мутация была обнаружена во многих странах Европы, США и Китае.

По словам главы отдела эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бенджамина Коулинга, эпидемиологические данные не указывают на большую заразность нового штамма.

Также он отметил, что сейчас его обнаруживают чаще, поэтому это может говорить о определенном преимуществе перед другими штаммами коронавируса.

Глава Министерства здравоохранения Малайзии Нур Хишам Абдулла сообщил, что новый штамм D614G может быть в 10 раз заразнее и призвал людей соблюдать меры предосторожности.

Также он добавил, что из-за обнаружения нового штамма изобретенные вакцины могут оказаться неэффективными.

Коронавирус в Украине

18 августа на коронавирус в Украине заболели еще 1 616 человек. Всего в стране 94 436 подтвержденных случаев Covid-19.

За все время пандемии умерло от вируса 2 116 украинцев, а выздоровели 48 925 пациентов, из них 761 человек за прошедшие сутки.

Наибольшее количество случаев коронавируса зафиксировали во Львовской области — 12 260, в Киеве — 10 730, в Черновицкой области — 7 954, Ровенской — 7 828.