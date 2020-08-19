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Факты / Мир

25 млн австралийцев бесплатно вакцинируют от Covid-19

Австралия заключила соглашение с AstraZeneca на бесплатное снабжение потенциальной вакцины от Covid-19 для всего населения.

Британская компания AstraZeneca разрабатывает вакцину в партнерстве с Оксфордским университетом, сейчас идут передовые испытания в который принимают участие тысячи добровольцев в разных странах.

Правительство приняло решение предлагать бесплатно вакцину от коронавируса для всех граждан.

— Вакцина Оксфорда — одна из самых современных и перспективных в мире, и по этому соглашению мы обеспечили ранний доступ к лекарствам для каждого австралийца, — заявил премьер-министр Скотт Моррисон.

Также он отметил, что в случае, если вакцина окажется успешной, ее смогут получить бесплатно около 25 млн австралийцев.

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По словам Моррисона, в производстве вакцины немало препятствий, однако совместный проект университета с AstraZeneca является одним из лучших на сегодня.

Ранее австралийское правительство заявляло, что потратит миллиарды долларов на свою стратегию вакцины.

В то же время в Китае официально выдали первый патент на вакцину против коронавируса. Вакцина уже прошла первую и вторую фазы испытаний.

Источник: CNN

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