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Факты / Мир

5,5 млн случаев в США и 100 тыс. в Украине: коронавирус в мире 19 августа

По состоянию на утро среды, 19 августа, коронавирус в мире зафиксировали у 22 058 697 человек.

За весь период пандемии умерли 779 533 пациента, более 14 млн человек выздоровели.

Украина в мировом рейтинге распространения коронавируса остается на 30 месте, разместившись между Израилем и Египтом.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:

  • США — 5 481 795;
  • Бразилия — 3 407 354;
  • Индия — 2 702 742;
  • Россия — 930 276;
  • Южная Африка — 592 144.

Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:

  • США — 171 799;
  • Бразилия — 109 888;
  • Мексика — 57 774;
  • Индия — 51 797;
  • Великобритания — 41 466.

Карантин в мире

В странах ЕС продолжает свое действие система красных и зеленых списков стран, гражданам которых разрешено путешествовать без ограничений, Украины в зеленом списке нет с самого начала его введения.

Дополнительные ограничительные меры из-за повторного роста заболевания коронавирус ввели Италия и Испания.

В частности, они касаются работы ночных развлекательных заведений и курения в общественных местах, где нет возможности соблюдать социальное дистанцирование.

Также были изменены часы и правила посещения домов престарелых, ведь именно пенсионеры они находятся в зоне риска.

Коронавирус в мире

Согласно статистике коронавируса в мире, общее количество зараженных в мире на утро 18 августа преодолело отметку 22 млн человек.

Антилидером в списке остаются США — и по количеству случаев, и по летальности.

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