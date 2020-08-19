По состоянию на утро среды, 19 августа, коронавирус в мире зафиксировали у 22 058 697 человек.
За весь период пандемии умерли 779 533 пациента, более 14 млн человек выздоровели.
Украина в мировом рейтинге распространения коронавируса остается на 30 месте, разместившись между Израилем и Египтом.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
Страны, где больше всего людей заболели Covid-19:
- США — 5 481 795;
- Бразилия — 3 407 354;
- Индия — 2 702 742;
- Россия — 930 276;
- Южная Африка — 592 144.
Страны, где больше всего людей умерли от Covid-19:
- США — 171 799;
- Бразилия — 109 888;
- Мексика — 57 774;
- Индия — 51 797;
- Великобритания — 41 466.
Карантин в мире
В странах ЕС продолжает свое действие система красных и зеленых списков стран, гражданам которых разрешено путешествовать без ограничений, Украины в зеленом списке нет с самого начала его введения.
Дополнительные ограничительные меры из-за повторного роста заболевания коронавирус ввели Италия и Испания.
В частности, они касаются работы ночных развлекательных заведений и курения в общественных местах, где нет возможности соблюдать социальное дистанцирование.
Также были изменены часы и правила посещения домов престарелых, ведь именно пенсионеры они находятся в зоне риска.
Коронавирус в мире
Согласно статистике коронавируса в мире, общее количество зараженных в мире на утро 18 августа преодолело отметку 22 млн человек.
Антилидером в списке остаются США — и по количеству случаев, и по летальности.