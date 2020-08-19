Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн — что это значит

Apple Inc стала первой публичной американской компанией с фондовой рыночной стоимостью $2 трлн. В ходе торгов акции компании достигали отметки $468,06.

Сейчас Apple является второй в мире компанией, которая достигла такой капитализации. Первой была саудовская энергетическая компания Saudi Aramco, которая достигала такого показателя в декабре 2019 года. Однако из-за коронакризиса и падения спроса на нефть цена акций компании упала.

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Что это дает?

На самом деле это более символическое достижение, которое показывает стабильность и прибыльность компании. Стоит отдать должное главному исполнительному директору компании Тиму Куку, который расширил присутствие Apple в Китае.

Третий финансовый квартал Apple завершила с выручкой в почти $60 млрд. В первую очередь — за счет усиления своих онлайн-продаж.

Также компания уже десятый год подряд занимает первое место в рейтинге 100 самых дорогих брендов стоимостью более 241 млрд.

iPhone 12

В января 2020 года стало известно, что у iPhone 12 Pro появится преимущество, которое сделает эту модель значительно лучше, чем предыдущие смартфоны Apple.

iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, которые планируют презентовать в сентябре 2020 года, будут отличаться друг от друга не только размерами, но и характеристиками и некоторыми аспектами. Модель iPhone 12 Pro получит тройную камеру и дополнительный четверной сенсор ToF, а еще такая конфигурация получит 6 ГБ ОЗУ.

Источник: Google