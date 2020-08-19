Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Госпогранкомитету страны тщательней контролировать границу, а Минбороны — следить за передвижением сил НАТО.

Об этом он заявил 19 августа на заседании Совета безопасности. Госпогранкомитет должен не пропускать в Беларусь боевиков, оружие и деньги для финансирования протестов.

— Мы видим, что эти деньги поступают. Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать, — прокомментировал Александр Лукашенко.

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А Минобороны необходимо отслеживать передвижение войск НАТО, в частности на территории соседних Литвы и Польши.

— Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься, — добавил глава государства.

Протесты в Беларуси

Уже больше недели в Беларуси продолжаются протесты из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом страны. Люди вышли с акциями, но столкнулись на улице с ОМОН, которые разгоняли митинги.

Избиения и задержания не остановили граждан страны: сначала они провели общенациональный марш свободы, а потом устроили забастовку.

Лукашенко также не собирается отступать: он регулярно созванивается с Владимиром Путиным по поводу ситуации в стране, а также планирует вернуть мир в Беларусь — такое задание он дал МВД и КГБ.

Подробную хронологию событий в Беларуси смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник: БелТА