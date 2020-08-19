Координационный совет оппозиции Беларуси озвучил требования к власти

Координационный совет оппозиции Беларуси озвучил свои основные требования.

Резолюцию по итогам первого заседания президиума совета опубликовали на сайте.

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Оппозиция требует:

прекращение политического преследования белорусов со стороны властей, возбуждение уголовных дел, привлечение виновных к ответственности;

освобождение всех политических заключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций всем пострадавшим;

признание выборов 9 августа 2020 года недействительными. Проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию.

В состав Координационного совета вошел 31 представитель оппозиции. В президиум совета входят:

Светлана Алексиевич, писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе;

Лилия Власова, юрист;

Сергей Дилевский, представитель стачкома Минского тракторного завода;

Сергей Дилевский, представитель стачкома Минского тракторного завода; Максим Знак, адвокат;

Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской;

Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарыко;

Павел Латушко, бывший министр культуры, чрезвычайный полномочный посол.

Новости Беларуси

11 день не унимаются массовые митинги в Беларуси,которые привлекли президентские выборы. На них, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко.

Часть белорусов не восприняла победу Лукашенко и вышла на протесты. Милиция жестоко разогнала митинги во всех белорусских городах. Несколько тысяч человек задержали, сотни покалечили. Также есть погибшие среди митингующих.

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Источник: Координационный Совет