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Факты / Мир

Координационный совет оппозиции Беларуси озвучил требования к власти

Координационный совет оппозиции Беларуси озвучил свои основные требования.

Резолюцию по итогам первого заседания президиума совета опубликовали на сайте.

Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн

Оппозиция требует:

  • прекращение политического преследования белорусов со стороны властей, возбуждение уголовных дел, привлечение виновных к ответственности;
  • освобождение всех политических заключенных, отмена неправомерных судебных постановлений, выплата компенсаций всем пострадавшим;
  • признание выборов 9 августа 2020 года недействительными. Проведение новых выборов по международным стандартам с новым составом всех комиссий по выборам, включая Центральную комиссию.

В состав Координационного совета вошел 31 представитель оппозиции. В президиум совета входят:

  • Светлана Алексиевич, писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе;
  • Лилия Власова, юрист;
    Сергей Дилевский, представитель стачкома Минского тракторного завода;
  • Максим Знак, адвокат;
  • Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской;
  • Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарыко;
  • Павел Латушко, бывший министр культуры, чрезвычайный полномочный посол.

Новости Беларуси

11 день не унимаются массовые митинги в Беларуси,которые привлекли президентские выборы. На них, по данным ЦИК, победил действующий президент Александр Лукашенко.

Часть белорусов не восприняла победу Лукашенко и вышла на протесты. Милиция жестоко разогнала митинги во всех белорусских городах. Несколько тысяч человек задержали, сотни покалечили. Также есть погибшие среди митингующих.

Последние новости протеcтов в Беларуси читайте на Фактах ICTV.

Источник: Координационный Совет

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