В Минобороны Беларуси заявили о готовности перебросить под Гродно дополнительную военную технику.

Об необходимости укрепления Гродненского направления заявил министр обороны, генерал-майор Виктор Хренин.

— Оперативное командование усилить ракетным дивизионом Точка, дивизионом Полонез, отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, — уточнил Виктор Хренин.

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Министр поручил подготовить предложения по этому вопросу. Их рассмотрят в ведомстве завтра, 20 августа.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают протесты из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

В волнениях глава государства обвиняет Запад, а также Украину.

В частности, на заседании Совета безопасности 19 августа он поручил Минобороны контролировать Гродненское направление, а также передвижение сил НАТО в Литве и Польше.

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Источник: Министерство обороны Республики Беларусь