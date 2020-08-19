Протесты в Беларуси: работников Белтелерадиокомпании не пускают в здание ТРК

Из-за поддержки протестов в Беларуси работников государственной Белтелерадиокомпании не пускают в здание ТРК.
В студии и аппаратные допустили российских специалистов, где им показали, как работает оборудование. Ими оказались сотрудники российского пропагандистского телеканала RT (старое название Russia Today), который финансируется государством.
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У Белтелерадиокомпании стоит четыре поста милиции, которые пропускают только тех, кто имеет удостоверение работника ТРК.
Сотрудница БТ Дарья Вайтович сообщила, что ее и ее коллег, после поддержки протестов в Беларуси, лишили пропусков в здание компании.
— Охранники имеют списки участников протестов и забирают пропуска, — подчеркнула девушка.
Работники Белтелерадиокомпании присоединились к протестам в Беларуси 17 августа. Почти 600 работников, журналистов и технических сотрудников поддержали митингующих и подписали обращение в поддержку общенациональной забастовки.
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси 2020 начались 9 августа, после президентских выборов, и продолжаются до сих пор.
Митингующие требуют повторных выборов президента страны и не согласны с официальными результатами ЦИК, по которым победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов.
В первые дни протестов правоохранительные органы Беларуси разогнали людей силой и использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
По официальным данным, на протестах в Беларуси погибли три человека.
Представители ЕС поддерживают протестующих и призывают действующую белорусскую власть провести новые справедливые выборы. Однако Лукашенко отказывается от вмешательства западных стран в дела Беларуси.
С 17 августа в соседнем государстве началась общенациональная забастовка, в которой принимают участие предприятия всей страны.
Фото: Радио Свобода