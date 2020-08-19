Протесты могут угаснуть: три сценария развития событий в Беларуси

Ситуация в Беларуси может пойти по трем сценарием, один из которых — спад акций протестов.

Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2008-2010 гг.) Виктор Гвоздь.

Постепенный спад акций протестов

Постепенный спад акций протестов может произойти на фоне неблагоприятной экономической и социальной ситуации в стране. Также не на пользу протестам играет тот факт, что нынешнего президента Беларуси поддерживают силовики, объяснил Гвоздь.

— Может наступить разочарование действиями руководства оппозиции, — сказал он.

Народ “додавит” Лукашенко

Второй сценарий, который возможен в Беларуси, это повторные выборы, на которые согласится Лукашенко, как это произошло по украинскому сценарию в 2004 году.

Пойти на такое решение нынешний лидер страны может только тогда, когда поймет, что народ “на грани”, а ситуация выходит из-под контроля. На пользу протестов может сыграть и давление на Лукашенко со стороны западных стран, считает Гвоздь.

При этом для повторного проведения выборов в Беларуси нужно будет провести референдум, внести изменения в Конституцию, что может помочь Лукашенко затянуть ситуацию, отметил эксперт.

Читайте: ЕС не соглашается с результатами выборов в Беларуси, будут санкции – Боррель

Московский сценарий

Власти в Беларуси могут начать сталкивать лбами части белорусского народа, организовывая свои альтернативные акции. Такие события происходили в Украине.

Когда ситуация дойдет до абсурда, по “московскому сценарию” будет проводена антитеррористическая операция, для чего Россия сейчас перебросила отдельные подразделения Российской гвардии к границам Беларуси, сказал Гвоздь.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси собирают десятки тысяч человек, не согласных с результатами выборов президента. По меньшей мере, двое протестующих погибли и тысячи были задержаны во время демонстраций после голосования 9 августа.