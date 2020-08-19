Протесты могут угаснуть: три сценария развития событий в Беларуси

Ситуация в Беларуси может пойти по трем сценарием, один из которых — спад акций протестов.
Такое мнение высказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2008-2010 гг.) Виктор Гвоздь.
Постепенный спад акций протестов
Постепенный спад акций протестов может произойти на фоне неблагоприятной экономической и социальной ситуации в стране. Также не на пользу протестам играет тот факт, что нынешнего президента Беларуси поддерживают силовики, объяснил Гвоздь.
— Может наступить разочарование действиями руководства оппозиции, — сказал он.
Народ “додавит” Лукашенко
Второй сценарий, который возможен в Беларуси, это повторные выборы, на которые согласится Лукашенко, как это произошло по украинскому сценарию в 2004 году.
Пойти на такое решение нынешний лидер страны может только тогда, когда поймет, что народ “на грани”, а ситуация выходит из-под контроля. На пользу протестов может сыграть и давление на Лукашенко со стороны западных стран, считает Гвоздь.
При этом для повторного проведения выборов в Беларуси нужно будет провести референдум, внести изменения в Конституцию, что может помочь Лукашенко затянуть ситуацию, отметил эксперт.
Читайте: ЕС не соглашается с результатами выборов в Беларуси, будут санкции – Боррель
Московский сценарий
Власти в Беларуси могут начать сталкивать лбами части белорусского народа, организовывая свои альтернативные акции. Такие события происходили в Украине.
Когда ситуация дойдет до абсурда, по “московскому сценарию” будет проводена антитеррористическая операция, для чего Россия сейчас перебросила отдельные подразделения Российской гвардии к границам Беларуси, сказал Гвоздь.
Протесты в Беларуси
Протесты в Беларуси собирают десятки тысяч человек, не согласных с результатами выборов президента. По меньшей мере, двое протестующих погибли и тысячи были задержаны во время демонстраций после голосования 9 августа.