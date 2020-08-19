Протесты в Беларуси: какова ситуация в Беларуси 19 августа

Результаты саммита ЕС

19 августа Европейский Союз провел экстренный саммит по ситуации в Беларуси и официально не признал результаты президентских выборов. Также лидеры стран Европы призвали Лукашенко провести новые выборы и прекратить насилие в отношении мирных демонстрантов.

Европейская комиссия выделит €53 млн для поддержки белорусов. Из них €1 млн направят на поддержку гражданского общества и независимых СМИ, €2 млн — на помощь жертвам репрессий и неприемлемого насилия со стороны государства и €50 млн — неотложная поддержка на борьбу с коронавирусом для системы здравоохранения.

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Пропавшие без вести белорусы

Белорусские правозащитники до сих пор ищут почти 50 участников акций протеста, которые пропали без вести во время массовых беспорядков и задержаний силовиками с 9 до 13 августа. Из указанного списка нашли только три человека. Один из них оказался в госпитале — он умер после ранения в голову.

В военном госпитале Минске умер 43-летний Геннадий Шутов, который был ранен в голову 11 августа во время протестов в Бресте. Это уже четвертая официально подтверждена смерть во время протестов.

Новое правительство

Александр Лукашенко утвердил новый состав правительства и назначил Романа Головченко премьер-министром страны.

Руководители силовых ведомств — министр внутренних дел Юрий Караев, министра обороны Виктор Хренин, а также глава Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик — сохранили свои посты.

Активисты обращаются в ООН

Белорусские активисты готовят обращение в ООН из-за насилия силовиков. В связи с этим правозащитники призывают задержанных, кто потерпел пытки в изоляторах, рассказать об этом и заполнить заявление о пытках, которое они обещают передать в ООН.

Лукашенко просит не вмешиваться

Александр Лукашенко поручил МИД донести официальную позицию белорусских властей о ситуации в стране лидерам Евросоюза и Украины.

— Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается, — сказал Лукашенко.

Войска в Гродно

В Минобороны Беларуси заявили о готовности перебросить под Гродно дополнительную военную технику.

Об необходимости укрепления Гродненского направления заявил министр обороны, генерал-майор Виктор Хренин.

Протесты в Беларуси

С 9 августа в Беларуси не утихают протесты из-за переизбрания Александра Лукашенко президентом страны.

В волнениях глава государства обвиняет Запад, а также Украину.

В частности, на заседании Совета безопасности 19 августа он поручил Минобороны контролировать Гродненское направление, а также передвижение сил НАТО в Литве и Польше.

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