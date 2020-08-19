Протесты в Беларуси: хронология событий

Тысячи белорусов вышли на улицы с воскресенья, 9 августа, когда экзит-полы показали, что Лукашенко, правивший Беларусью 26 лет, получил 80% голосов.

Оппозиционные группы заявляют, что Лукашенко сфальсифицировал выборы, чтобы остаться у власти. В то время независимая мониторинговая группа Честные люди заявила, что, по ее данным, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская победила как минимум на 80 избирательных участках по стране. Люди, которые вышли на улицы, требуют пересчета голосов.

Власти Беларуси заявили, что более 6,7 тыс. человек были задержаны во время протестов. Есть информация о двух погибших, их уже похоронили. В то же время Белорусские СМИ сообщают о пяти.

Правоохранители пытаются силой разогнать людей, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и слезоточивый газ, но акции становятся все более массовыми.

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Хронология событий

9 августа

Белорусы стали свидетелями постоянных отключений интернета в стране, которые продолжались до 12 августа. После закрытия избирательных участков были объявлены результаты государственного экзит-полла, согласно которым Лукашенко уверенно побеждает на выборах. Тысячи людей во многих больших городах, в том числе Минске, вышли на улицы, где их встретили силовики, которых еще днем стянули к основным площадям. В городах отключили свет на улицах, начались стычки, во время которых, по данным МВД, были задержаны более 3 тыс. людей. Правозащитники заявили о десятках пострадавших. Около 2.25 10 августа протесты в Беларуси стихли.

10 августа

Некоторые страны ЕС осудили действия белорусских властей, а Лукашенко с победой поздравили Россия и Китай. В центре Минска закрыли восемь станций метро. Тихановскую не могли найти три часа после ее визита в ЦИК. Днем в столице снова заметили спецтехнику. Вечером начались задержания. Около полуночи МВД сообщило о погибшем во время протестов и более 2 тыс. задержанных. Около 2.00 11 августа люди разошлись по домам.

11 августа

Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская выехала в Литву. В сети появилось видео, на котором оппозиционерка читает с листка и просит людей не выходить на улицы. В сенате США пригрозили санкциями Лукашенко за “нападение на демократию”. Известный певец Макс Корж попросил белорусов прекратить протесты, но потом передумал. В Минске и некоторых других городах люди снова вышли на акции протеста. Силовики жестко избивали и задерживали людей, некоторых вытаскивали из машин. Одного из протестующих ранили из табельного оружия. После полуночи город был зачищен от протестующих, убрали баррикады, которые пытались установить участники акций. МВД отчиталось о задержании более тысячи человек и 51 пострадавшем, в том числе раненных 14 сотрудниках полиции.

12 августа

Восстановили доступ в интернет. Власти запретили продавать салюты и петарды. В Совете ЕС приняли решение о внеочередной сессии, в том числе, из-за ситуации в Беларуси. Днем женщины по всей Беларуси вышли на улицы с цветами в знак протеста против жестокости силовиков. Также на улицах прошли другие массовые акции. В СМИ сообщили, что в Гомеле скончался 25-летний парень, которого задержали на улице. Во время протестов избили украинского фотокорреспондента и задержали девять граждан Украины. Милиция заявила о задержании около 700 человек (около 6,7 тыс. за все время протестов).

13 августа

МИД Украины сообщил об еще одном украинце, которого задержали в Беларуси как митингующего. На забастовку вышли работники одного из крупнейших предприятий БелАЗ. Люди продолжили выходить на акции, в том числе, к протесту присоединились службы такси. Чиновники публиковали в соцсетях заявления об уходе. Создатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на протесты в Беларуси фразой: “Чем мы можем помочь?”. Государственный секретарь США Майк Помпео призвал провести новые президентские выборы в Беларуси.

14 августа

Главы МИД ЕС не признали результаты выборов в Беларуси и объявили о подготовке точечных санкций. Сотни работников Минского тракторного завода МТЗ объявили забастовку и прошли колонной к площади Независимости, которую заняли до вечера. Девушки начали обнимать силовиков, которые не подняли щиты возле здания Дома правительства. По улицам Гродно люди пронесли огромный бело-красно-белый флаг. Правоохранители завели дело на основателя проекта NEXTA. Тихановская заявила о создании Координационного совета для обеспечения передачи власти в стране.

15 августа

В этот день прошло прощание с первой жертвой протестов в Беларуси Александром Тарайковским. Сообщалось, что мужчина погиб во время противостояний с правоохранителями 10 августа в 23.00. По официальным данным, он якобы хотел бросить неустановленное взрывное устройство в сторону силовиков. Однако в сети уже начали появляться видео, на которых видно, что в его руках ничего не было.

15 августа президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Лукашенко, в случае внешних военных угроз Беларуси Россия при первом же запросе окажет Минску всестороннюю помощь по обеспечению безопасности.

Кроме того, Александр Лукашенко отверг предложения о посредничестве Литвы, Латвии и Польши в разрешении конфликта в стране.

16 августа

В этот день в Гомеле простились со второй жертвой силовиков ОМОН, которые избивали людей во время протестов в Беларуси, Александром Выхором. 25-летнего парня, которого задержали 9 августа, похоронили в родном городе.

Кроме того, 16 августа жена оппозиционера Валерия Цепкало Вероника вместе с детьми бежала в Украину. После задержания российскими пограничниками она пересекла украинскую границу и присоединилась к мужу.

А президент Беларуси Александр Лукашенко во второй раз созвонился со своим российским коллегой Владимиром Путиным по поводу ситуации в стране. По информации СМИ, они провели детальные консультации по всем вопросам.

16 августа во всех городах Беларуси прошел масштабный марш свободы, который собрал сотни тысяч граждан страны. Люди вышли на улицы с флагами и цветами и требовали отставки Лукашенко.

В ответ в Минске президент собрал свой “антимайдан”. К Дому правительства свезли бюджетников, которые поддерживали Лукашенко. По информации СМИ, людей согнали туда насильно, угрожая увольнением.

Лукашенко выступил перед толпой, поблагодарил их за терпение, сказал, что не позволит отдать страну даже после смерти и стал перед гражданами на колени.

Несмотря на это, противники Лукашенко объявили общенациональную забастовку. Она должна начаться 17 августа.

17 августа

Великобритания заявила, что не признает результаты выборов. В Европарламенте также не признали выборы и объявили Лукашенко персоной нон грата. Тихановская объявила, что готова стать лидером нации. Предприятия продолжили забастовки и акции солидарности. К ним присоединились, в том числе, промышленные гиганты: Беларуськалий, Нафтан, МЗКТ, МТЗ, МАЗ, БМЗ, БЕЛАЗ, Полоцк-Стекловолокно, Полимир. Лукашенко прилетел на МЗКТ и вышел к рабочим. Его встретили криками “Уходи!”. Нынешний президент заявил, что “пока вы меня не убьете, других выборов не будет”. Белорусское правительство ушло в отставку перед избранным президентом в соответствии с Конституцией, но продолжит исполнять обязанности. Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с силовиками и чиновниками из-за ситуации в Беларуси. Украина вызвала своего посла в Беларуси для консультаций.

18 августа

Протесты в Беларуси длятся уже десятый день. В связи с этим лидеры государств активно начали реагировать на события, которые происходят в стране. Так, Литва, Канада и Ирландия на официальном уровне отказались признавать результаты выборов.

В то же время по приказу Александра Лукашенко наградили белорусских милиционеров за образцовое выполнение служебных обязанностей.

В радиоэфире доверенное лицо кандидата Светланы Тихановской Ольга Ковалькова заявила о ее возвращении в Беларусь. Она отметила, что произойдет это в ближайшее время.

Сама Тихановская этого дня записала очередное видеообращение — ко дню рождения мужа -в котором призвала белорусов не сидеть на месте и отстаивать свои права.

19 августа

На 11 день протестов силовики пытаются разогнать людей у ​​завода МТЗ, однако они снова возвращаются.

Работники завода массово написали заявления на отпуска, а сегодня не смогли попасть на территорию предприятия из-за заблокированных пропусков.

В Минске в военном госпитале умер 43-летний житель города Брест, который получил огнестрельное ранение в голову во время разгона акций протеста в городе.

Между тем Светлана Тихановская записала еще одно видеообращение — к лидерам ЕС, и призвала их не признавать результаты выборов в Беларуси.

Фото: TYT.by